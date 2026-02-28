米蘭時裝周｜ANTEPRIMA延續綠色狂熱！場內漫天飄雪締造浪漫溫暖

ANTEPRIMA在米蘭時裝周中，發布最新2026秋冬系列。與上一季的隨性玩味不同，今個系列結合藝術與輕盈柔和的衣料，在冰冷的時裝天橋上，讓人感受到一絲絲溫暖的感覺。



2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA出席嘉賓名單

不少網絡紅人都有參與盛會，包括曾參與韓國小姐及《單身即地獄》第三季的劉恃蘟，她首度亮相米蘭時裝周，穿oversize白色外套和長裙，襯搭淺粉色Citta Chic Wirebag及柔粉細節，散發高雅氣質。在《換乘戀愛3》中人氣爆紅的朴娜言，則率先換上2026秋冬系列造型，配搭經典銀色Standard Z Wirebag，提升矚目迷人的感覺。

此外，日本偶像團體「浪花男子」成員大西流星、日本歌手高橋南及Chiaki Nagato、香港藝人譚旻萱、馬天佑及時裝秀常客崔乘飛（Faye）等，亦有出席時裝秀。

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA出席嘉賓名單：劉恃蘟 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA時裝秀日期/時間/地點

ANTEPRIMA 2026秋冬系列時裝秀在當地時間2月26日中午12時30分（香港時間7時30分）舉行，選址當地著名軍事學院Scuola Militare Teulié，將光線焦點集中於時裝天橋，最後漫天冰雪飄逸，締造大自然浪漫之美。

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA時裝秀日期/時間/地點 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA時裝秀主題/風格

2026秋冬系列靈感源自日本當代藝術家宮永愛子。ANTEPRIMA特別攜手與她合作，捕捉轉瞬即逝與記憶的本質，運用品牌的細緻美學，將無形化為形態，讓大家清晰可見出時間的靜默流逝。

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA時裝秀主題/風格 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA秋冬系列重點：綠色狂熱

從整個系列中，可見運用多種柔美的自然色調，最為矚目的，莫過於苔草綠色調，延續清新舒適的綠色熱潮。造型採用同色調，以不同深淺締造和諧和層次美態，加上輕盈和垂墜的剪裁，展現出最舒適療癒的狀態。

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA秋冬系列重點：綠色狂熱 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA秋冬系列重點：不修葺毛衣

經時間的洗禮，麻花手工編織而成的寬鬆毛衣，設計帶有細微磨刷質感，並刻意留下多餘的冷線打成結，展現出歷練、剛柔兼備的穩重感，並將不完美形態轉成獨有的美感。

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA秋冬系列重點：不修葺毛衣 (Getty Images)

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA秋冬系列重點：象徵時間的手袋

手袋同樣從宮永愛子的傑作中取靈感，結合經典Wirebag，締造「WIREBAG ART」的組合。呼應「穿上時間與記憶」的主題，品牌在Standard Miniatura Wirebag上，綴以999純銀蝴蝶圖騰。該圖形由真空鍍膜薄膜鉤織成，由於薄膜未添加保護層，銀會隨時間與空氣而變色，以象徵擁抱與環境和時間變化下所留下的痕跡。

2026秋冬米蘭時裝周｜ANTEPRIMA秋冬系列重點：象徵時間的手袋 (ANTEPRIMA提供)

此外，橢圓形WIREBAG外形宛如被封存在熔融玻璃中的形體。以不規則珍珠點綴，並封以透明樹脂，呈現出自然生成般的質感。