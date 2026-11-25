入秋後的衣櫥換季，絕對要從一雙時髦又百變的「靴子」開始！演技派韓星─金裕貞，最近為Charles & Keith演繹了多款絕美的秋冬靴子系列，以毛絨迷你洋裝與俐落深色裝束，完美示範了季節轉換之際的滿分穿搭靈感。



今天，《Bella儂儂》特別為讀者們，整理了金裕貞同款的小CK長靴推薦Top 6，就是要讓大家把目光全都聚焦在雙腿線條的延伸與靴款變化上！

金裕貞同款小CK長靴推薦6款！大長腿修飾就靠它們了（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Charles & Keith 必收6款長靴（Charles & Keith官網；01製圖）

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推薦1：「Camilla」黑色兩穿長靴

Camilla 兩穿長靴 - 黑色特別款，$839



這雙「Camilla」，絕對是今年秋冬必須手刀收下的神靴！金裕貞在搭配毛絨迷你洋裝時，就是踩著它登場，透過細膩的材質完美包覆腿部線條。最厲害的是它強大的「百變穿法」！靴筒完整展開時，是修飾度滿分的及膝長靴，能在視覺上瞬間拉長比例；妳也可以隨性將靴筒向下推疊，立刻轉換成自然慵懶的中長靴型，或是把筒口向外翻折打造寬版反摺效果。無論是搭配迷你裙、合身長褲還是丹寧單品，一雙鞋就能搞定多種風格，輕鬆成為塑造個人穿搭氣場的關鍵！

推薦2：駝色綁帶翻摺長靴

綁帶翻摺長靴 - 駝色



以柔軟的大地色調麂皮質感包覆，完美呼應季節氛圍。靴筒後方精緻的綁帶蝴蝶結細節，在低調中流露出一絲甜美浪漫的法式氣息；同時它也具備百變的穿法設計，能將筒口隨性向下翻摺，展現截然不同的層次感與慵懶隨性美，為秋日穿搭注入一股溫柔且高級的質感！

推薦3：「Louise」淺灰色粗跟直筒靴

Louise 粗跟直筒靴 - 淺灰色，$999



本季衣櫥不可或缺的時髦亮點！小CK這雙來自「Louise」粗跟直筒靴，以百搭的「淺灰色」調，為秋冬穿搭注入清新氣息。別緻的直筒設計，完美修飾腿部線條，搭配穩定的粗跟，兼顧舒適與修身效果，無論是搭配率性丹寧褲或是優雅連衣裙，都能輕鬆展現自信氣場。圖中清晰可見其鞋側的拉鍊設計，方便穿脫更顯俐落，是追求個人風格與實穿性的妳的最佳選擇。

推薦4：「Eilis」黑色反摺長靴

Eilis 反摺長靴 - 黑色，$869



兼具帥氣與造型感的秋冬必備單品！這款反摺長靴，以經典黑色皮革為基底，最吸睛的是，鞋口處加入了棕色皮革的對比反摺設計，並帶有精緻的金屬釦飾點綴，完美碰撞出復古又前衛的視覺層次。無論是搭配短裙展現個性美腿，還是塞入褲管打造俐落氣勢，都能輕鬆成為街頭目光焦點。

推薦5：「Aether」深藍色夾腳細跟長靴

Aether 夾腳細跟長靴 - 深藍色，$799



大膽採用獨特的丹寧材質包覆，並將靴款與夾腳鞋元素巧妙融合，碰撞出令人耳目一新的時尚輪廓。深藍色調展現低調沉穩的質感，搭配精緻的細跟與前衛的露趾夾腳剪裁，完美拉長腿部線條。無論是用來搭配極簡風服裝或是率性丹寧造型，都能輕鬆成為全場焦點，展現不羈又時髦的穿搭態度。

推薦6：「Imogen」深咖啡厚底長靴

Imogen 厚底長靴 - 深咖啡，$799



「Imogen」厚底長靴，以沉穩內斂的深咖啡色皮革打造，完美勾勒出率性不羈的英挺線條。搭配鋸齒狀的厚底設計，不僅能在視覺上拉長比例、修飾腿型，無論是搭配短褲、短裙還是塞入褲管，都能輕鬆展現極佳的份量感與舒適度。

同場加映：靴子穿搭點樣唔顯腿粗？3大公式顯瘦又保暖 Kylie Jenner都在穿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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金裕貞同款長靴穿搭款式一次問答

Q1：金裕貞演繹的Charles & Keith秋冬季主打哪些長靴款式與亮點？ A1：身為小CK品牌代言人，金裕貞在秋冬系列中，演繹了多款兼具話題與實穿性的長靴。主打款式包含具備「一鞋多穿」特色、可隨心切換過膝、中筒或反摺造型的「Camilla」兩穿長靴；修飾小腿線條的深棕色抓皺低跟中筒靴、個性十足的「Aether」夾腳細跟長靴與「Imogen」厚底長靴 等。全系列透過靴筒高度、異材質拼接與獨特輪廓變化，完美展現兼具甜美與冷冽氣勢的秋冬穿搭靈感。 Q2：金裕貞同款的小CK長靴中，哪一雙可以「一鞋兩穿」？ A2：備受矚目的「Camilla」兩穿長靴，具備極高的實穿性與造型變化度。這雙靴子，在靴筒完整展開時為修飾比例的及膝長靴；亦可將靴筒向下推疊轉換為慵懶的中長靴型，或是將筒口向外翻折打造寬版反摺效果。無論搭配迷你裙、合身長褲或丹寧單品，都能隨心切換風格，是打造大長腿比例的秋冬必備神靴。 Q3：小個子女孩或想修飾腿型的讀者，推薦選購哪幾款小CK秋冬靴款？ A3：針對希望在視覺上拉長比例、修飾腿型的《Bella儂儂》讀者們，非常推薦以下幾款！「Camilla」兩穿長靴─利用及膝長靴的俐落包覆感延伸腿部線條。抓皺低跟中筒靴 &「Louise」粗跟直筒靴─透過恰到好處的中筒高度與尖頭、粗跟設計，在視覺上修飾小腿肚並降低正式感。「Imogen」厚底長靴─藉由份量感的鋸齒厚底拉長整體比例，輕鬆穿出強大氣場。 Q4：小CK 2026秋冬長靴系列的價格，大約落在多少？在哪裡可以買到金裕貞同款？ A4：本次，金裕貞演繹的小CK秋冬長靴與鞋款系列，價格相當親民好入手，大部分熱門長靴款式（如「Aether」夾腳細跟長靴、「Imogen」厚底長靴......等）定價皆為$799。讀者可前往官方網站進行選購與試穿喔。

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