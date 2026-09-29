熟齡女性腳型會改變挑鞋要注意　專業選鞋師揭挑選誤區+買鞋關鍵

很多人以為年紀大了，穿跑鞋、球鞋就一定比較舒服、安全，但熟齡腳型會隨年齡改變，過去習慣的鞋碼未必仍合適。台灣首位選鞋師張婷婷因一場車禍，從「懂鞋卻買不到鞋」走上選鞋之路，提醒中高齡族挑鞋別只看柔軟、厚底與彈性，更要重新量腳、看支撐、依用途選鞋，連鞋帶都不能忽略。



「你是不是也每天都穿著跑步鞋？其實跑鞋有3不：平常不要穿跑鞋、中高齡不要每天穿跑鞋、重訓不要穿跑鞋……」社群平台IG上一支關於「跑鞋3不要」的影片，在短短2個月內被轉發逾500次、1.7萬人按讚。鏡頭前苦口婆心提醒大家「怎麼選鞋」的人，正是台灣第一位選鞋師張婷婷。

鞋子是不是越軟、越Q彈越好穿？上了年紀，是不是穿跑步鞋、球鞋最穩當？這些看似理所當然的觀念，在張婷婷眼中卻不一定正確。

隨著進入中高齡，我們的腳型會變化，尤其是女性經過生產、更年期，足弓會有明顯的塌陷，你再拿以前小姐時期穿的鞋碼來買鞋，通常會覺得越穿越不舒服。

張婷婷說。

她曾遇過一名70多歲的女性顧客，從年輕時就習慣穿23號半的女鞋，但實際到店裡量測後，腳長卻是239公釐（mm）。換句話說，若要穿得舒適，應該選擇24號半、甚至25號的鞋。「所以不能拿年輕時候的數據來中高齡使用。」她說，多數人習慣直接告訴店員「我穿幾號」，試穿後覺得沒有明顯不適就買單，卻很少重新確認腳長、腳寬、足弓，甚至腳型是否已經改變。

同場加映：穿錯鞋子小腿恐變粗！拆解6大影響腿型鞋款 人字拖高跟鞋全上榜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

一場車禍，讓她發現「懂鞋也買不到適合的鞋」

張婷婷從事女鞋設計開發超過20年，從日本線採購開始，進而接觸鞋款開發。她說，在台灣頂多就是換個花、換個皮料，但「摸得越多，越知道怎麼去判斷楦頭比例等等。」

她自認比別人懂鞋，沒想到4年前一場車禍，卻改寫觀念。當時她因車禍造成外踝骨開放性骨折，腓骨也遭撞斷。好不容易結束治療、拆除石膏，腳掌慢慢消腫，開始能拄著柺杖復健，她卻發現：找不到一雙真正適合自己穿的鞋。「我以前在做鞋，可是現在自己買不到鞋子！」她苦笑說，自己需要穩定性高的鞋子，卻又不想犧牲舒適與外型；但市面上的鞋款，總有某一項無法符合需求。

不久後，她在日劇《陸王》中看到「選鞋師」替運動員挑鞋的情節，甚至運用其專業協助傳統足袋店改良商品，才第一次知道日本存在這樣的職業。「我立刻上網查，還真的有！疫情一結束，我就馬上報名去上課！」

事實上，「選鞋師」在日本已發展超過60年。要取得FHA（足と靴と健康協議會）認證，必須完成課程、作業、論文並通過考試，內容涵蓋足鞋量測、足部解剖學與步態分析，甚至需要拆解一整雙鞋，理解鞋子的結構。為了拿到證書，張婷婷一年得飛日本2、3次上課，回台後還要研究案例、撰寫報告，讓她苦笑說，自己終於體會什麼叫「一夜白髮」。

熟齡腳型改變，選錯鞋也會出問題

開設工作室4年來，她觀察到的足部問題，也幾乎都是熟齡族常見的困擾，包括拇趾外翻、足底筋膜炎、長繭，以及最根本的「選錯鞋！」

譬如有些人腳型已經改變，卻仍穿著過去尺寸偏小的鞋子，「腳趾在裡面根本沒法自然伸展！」也有人買了鞋後，習慣套上就走，懶得重新綁鞋帶，導致腳在鞋內不斷向前滑動，讓足弓與腳趾承受額外壓力。這些問題未必嚴重到需要看醫生或開刀，「但就是不舒服！」此時，選鞋師可以擔任「鞋子跟腳之間的橋樑」，透過量測、挑選鞋款與調整穿鞋方式，協助顧客找到適合自己的鞋子。

曾有一位70多歲大哥，過去因為拇趾外翻，花了不少錢購買訂製鞋、製作矯正鞋墊，但使用2~3年後不但沒有改善，膝蓋反而開始疼痛。進一步觀察後發現，對方使用的3、4副鞋墊，功能設計不盡相同，鞋墊弧度也不一樣。

「拇趾外翻、筋膜炎、扁平足，明明是不同的症狀、不同的痛與成因，怎麼可能一副鞋墊就全部解決？」張婷婷苦笑說，與其迷信矯正鞋墊的效果，不如先諮詢醫師與物理治療師，真正找到問題，才不會花了冤枉錢。

同場加映：穿錯鞋腳痛傷膝蓋？醫生點名3款不適合長期穿的鞋 教3個選鞋秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

鞋底不是越厚越軟，就越安全

不僅如此，許多人對「舒適感」的直覺就是鞋底軟、厚，「但是舒適代表安全、健康嗎？其實不能劃上等號。」

張婷婷指出，鞋底越高、彈性越強的跑鞋，對於重心不穩的人來說，反而可能增加維持平衡的難度。她建議，中高齡者鞋底高度盡量不要超過3公分，若能控制在2公分左右最好；鞋底可以有適度緩震與彈性，但仍要具備支撐力。

鞋子也別一味追求柔軟，

鞋面越軟就越沒支撐，對於腳容易往外倒的人，反而會倒得更厲害，尤其走下坡時會更有感覺。

適度的包覆與支撐，加上正確尺寸與鞋帶固定，比單純追求柔軟更加重要。

張婷婷認為，跑鞋不是不能穿，而是要看用途。「今天我要去旅遊、長時間走路，我要去跑步，當然是選跑鞋；但日常生活中，一般高度的緩震機能鞋，反而是增加我們步行的穩定度。」若只是日常通勤、買菜、散步，不一定需要厚底高彈性的跑鞋。

她也建議，同一雙鞋最好別連續穿超過3天，也別因為「穿鬆了、很舒服」就長期穿下去；若鞋底或後跟已明顯磨損、傾斜，繼續穿著可能讓身體處於偏移狀態，影響膝蓋、骨盆甚至脊椎。此外，也不要長期穿著結構相似的鞋款，「盡量去嘗試不同的鞋款，才有辦法運用到整個腳底結構與肌肉。」讓腳部接觸不同鞋款帶來的受力與刺激，也能避免長期依賴固定的受力位置。

鞋帶不是裝飾，穿鞋第一步就要做對

在張婷婷看來，各種穿鞋問題中，鞋帶最容易被忽略。很多人鞋買來就沒解開過鞋帶，但它其實具有固定足部的功能，「光是把鞋帶綁緊這件事，就能夠預防很多的足部問題。」

她解釋，如果鞋帶沒有綁好，腳便容易在鞋內向前滑動，不僅增加不穩定，也會讓腳趾不斷撞擊鞋頭，「1天1萬步，就是撞1萬下！」長期下來就可能影響腳型。因此，每次穿鞋都應該先把鞋帶鬆開，讓腳完整進入鞋內，再重新綁緊，腳在鞋子裡面才會穩定；而不是把「萬年鞋帶」綁了就不動、直接把腳「套」進去。

從選鞋出發，幫長輩走得更穩

這段時間，她持續透過拍片分享選鞋知識，吸引來自各地的顧客，有些客人遠從高雄、屏東上來台北量測，也不乏香港、新加坡、大馬的來客。

不過，還是有不少長輩因行動不便，不方便專程到店裡，或因為個人偏好，想穿有品牌的鞋子，又不知道怎麼選？因此，她計畫推出「陪長輩買鞋」服務，陪同家屬與長輩前往百貨賣場，從指定品牌與現場鞋款中，協助找到適合腳型與實際需求的鞋子。

在她看來，選鞋其實也是一種預防醫學。許多足部問題尚未嚴重到需要治療之前，就可能透過正確選鞋、穿鞋方式提前避免。這也是她持續投入選鞋工作的最大動力。「我當選鞋師最大的成就，就是他在外面解決不到的事情，在我這邊得到了一些方法。」

或許只是換一個尺寸、重新綁一次鞋帶，或在鞋內多加一副前掌墊，這些看似微小的改變，對每天都要走路的人而言，卻可能就是「穿得下」與「穿得對」之間的差別。

同場加映：舒適休閒鞋3款推薦 緩衝設計支撐足弓扁平足也適合 通勤必備（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

換掉變形衣架後才懂！別再什麼都將就、沒苦硬吃：世界上最不該敷衍的事，就是對待自己

每天游泳、跑步還不夠！調查68.5%熟齡族有運動，3成仍有「肌少症」風險…醫揭：有動≠練肌力

【本文獲「今周刊」授權轉載。】