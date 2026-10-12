10月時尚快訊持續更新：宋慧喬戴冠冕宣傳、取材《向日葵》的珠寶

10月時尚快訊｜10月開始變得熱鬧，不少時尚及珠寶品牌都舉辦活動，展示最新系列；同時有不少泰星和韓星訪港，以提升香港的話題性。以下持續更新10月時尚快訊，大家不容錯過。



10月時尚快訊｜9日：Montblanc 太古廣場旗艦店重新開幕

為進一步鞏固「Haus of Writing」的品牌定位，Montblanc位於金鐘太古廣場的專門店，經重新裝潢後，帶來嶄新的零售概念。靈感源自位於德國漢堡的Montblanc Haus，外牆採用標誌的黑白配色，透過背光山脈浮雕，勾勒出白朗峰（Mont Blanc）的壯觀輪廓，店內的紙藝吊燈亦透過紙張，透出柔和光影，為店內添上低調奢華。

10月時尚快訊｜Montblanc 太古廣場旗艦店重新開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜9日：Alice+Olivia「World of Stace」沉浸式時尚盛事

帶大家體驗ALICE + OLIVIA充滿想像力的時尚宇宙，品牌在中環大館內的法定古蹟The Magistracy，舉辦香港獨家「World of Stace」雞尾酒派對，並得到創辦人Stacey Bendet親臨出席，而韓星全昭彌（JEON SOMI）、吳家忻及張蔓姿等亦有現身參與。

現場以精緻的花藝裝置與繽紛色彩細節互相襯托，構築出劇場般震撼的空間氛圍，中央空間矗立一座標誌性「Rouge Romance」玫瑰印花的禮服裝置，為整晚奠定夢幻基調。

10月時尚快訊｜Alice+Olivia「World of Stace」沉浸式時尚盛事 (品牌提供)

10月時尚快訊｜8日：Chaumet 聯同宋慧喬推出全新宣傳企劃

Chaumet與宋慧喬再度合作，以三部曲短片打造全新宣傳企劃，展示品牌悠久歷史、精湛工藝與設計美學。首個章節講述宋慧喬走進品牌的歷史檔案室，駐足欣賞創製於1919年的代表性作品Bourbon-Parma冠冕及Joséphine冠冕；她其後造訪高級珠寶工坊，與品牌的專家和工匠們交流，見證匠心工藝與細節；而在最後她試戴了一頂冠冕，並細賞品牌近兩個半世紀的歷史創作。

10月時尚快訊｜Chaumet 聯同宋慧喬推出全新宣傳企劃 (品牌提供)

10月時尚快訊｜8日：金裕貞 手提CHARLES & KEITH手袋穿梭巴黎街頭

金裕貞參與今季的巴黎時裝周，稍早時更以CHARLES & KEITH Ginevra托特包及Aether拉鏈高筒靴，展現出型格率性的機場時尚。而在時裝周期間，她換上Vega小型托特袋，配搭杏色乾濕外套，洋溢出法國女生從容優雅的感覺。

10月時尚快訊｜金裕貞以CHARLES & KEITH完成型格機場時尚。 (品牌提供)

10月時尚快訊｜金裕貞手提CHARLES & KEITH手袋穿梭巴黎街頭 (品牌提供)

10月時尚快訊｜7日：楊紫瓊 穿Dior出席第31屆釜山國際電影節

在第31屆釜山國際電影節中，楊紫瓊率先穿Dior 2027度假系列禮裙出席。以閃爍珠片及多層弧線，締造優雅輪廓，搭以絨面高跟鞋及珍珠首飾，以及俐落的高馬尾，展現出糅合古今的知性女生態度。

10月時尚快訊｜楊紫瓊穿Dior出席第31屆釜山國際電影節 (Getty Images)

10月時尚快訊｜9月28至10月6日：巴黎時裝周

2027春夏巴黎時裝周在9月28至10月6日展開，首日由L'Oréal Paris在巴黎鐵塔附近公開舉辦戶外時裝秀，同時早年宣布患僵人綜合症的Céline Dion，亦驚喜壓軸亮相，高歌熱門歌曲〈I’m Alive〉。

「01女生」整理今個2027春夏巴黎時裝周中，各大時尚品牌的直播時間、星級嘉賓、場內佈置和春夏系列重點等，包括Dior、Saint Laurent、Hermès、CHANEL和Louis Vuitton等。

2027春夏巴黎時裝周日程懶人包！持續更新Dior、CHANEL時間／焦點

10月時尚快訊｜巴黎時裝周

10月時尚快訊｜5日：RIMOWA 帶來「暮土棕」與「曜藍」新色

從色彩與物料之間的緊密關係出發，RIMOWA再添兩種全新色調：暮土棕（Umber）與曜藍色（Ultramarine），前者從大地取材，後者則呈現出經青金石提煉後的珍貴藍色。品牌亦邀請到英國演員Joe Alwyn演出全新宣傳企劃，講述一位年輕藝術家搬進新工作室，將陌生空間轉化為屬於自己的新天地。

10月時尚快訊｜RIMOWA 帶來「暮土棕」與「曜藍」新色 (品牌提供)

10月時尚快訊｜2日：Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列

呈獻全新Arte Maestra高級珠寶，從經典藝術名作取材，包括日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的著名作品《神奈川衝浪裡》、莫奈（Claude Monet）畫作《睡蓮》及梵高（Vincent van Gogh）為人熟知的《向日葵》，將抽象靈感化為璀璨珠寶，於光影間孕育永恆之美。

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜1日：Mido 墨西哥亡靈節特別版腕錶

每年以墨西哥傳統節日「亡靈節」為題材，今年已是第七款腕錶，首次融入標誌性舵手系列TV腕錶錶殼，並以裝飾骷髏（Calavera）作為視覺焦點，以提醒人們記憶從未消失，「而是不斷演變、轉化，最後成為塑造我們的一部分。」此外，錶盤亦塗有Super-LumiNova夜光塗層，在黑暗中呈現另一種視覺體驗。

10月時尚快訊｜Mido 墨西哥亡靈節特別版腕錶 (Kristie Chu攝)