OMEGA腕錶｜$10萬內入手孫千同款超霸系列　適配職場簡約幹練穿搭

大家都看《早春晴朗》了嗎？這部劇從首播起便一直話題不斷，在內地以及多個海外地區拿下熱度第一。我們且將（超出現實的）劇情放到一邊，單看演員們的演技，還都是比較在線的。



前段時間演員孫千、井柏然等幾位主演出席了收官見面會。大家都穿得非常舒適自在，我尤其注意到孫千，一件剪裁利落的黑色掛脖上衣，搭配高腰牛仔褲，完美顯現出她的身高（腿長）優勢。而作為專業腕錶媒體，我們的目光自然落到她的手腕上，果然，孫千此次亮相佩戴了一枚同樣在近期很有熱度的腕錶——全新歐米茄超霸系列38毫米腕錶。

孫千示範OMEGA腕錶超霸系列（01製圖；微博圖片）

OMEGA超霸系列腕錶，孫千《早春晴朗》收官見面會佩戴同款，呈現時髦簡約感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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8月歐米茄重磅推出了七款全新超霸系列38毫米腕錶，在我看來，新作最大的特點是全新的材質和配色設計，可以明顯感受到更加現代、時尚，年輕化，很適合在職場上佩戴。

孫千在見面會上佩戴的，是其中的一枚鑲鑽錶圈款。精鋼錶殼搭配鑽石錶圈，既幹練又閃耀。腕錶錶盤以白色珍珠母貝製成，母貝材質自帶的虹彩效果成為盤面的天然裝飾，又為腕錶增添了温柔氣質，整隻錶兼具柔軟和颯爽，很適合孫千當天的穿搭。

除了配色上的更新，全新超霸系列38毫米腕錶在細節設計上也有許多變化。其中最引人矚目的是三個小錶盤回歸為圓形（前作的小錶盤為橢圓形）。同時，錶盤佈局也經過優化，以更精簡的設計呈現出利落的視覺效果。

腕錶的鍍銠指針和棒形時標均覆以白色Super-LumiNova夜光塗層，與超霸月球錶的標誌性風格一脈相承。確保腕錶在較暗環境中同樣遊刃有餘，清晰顯示必要時間。

腕錶搭配五鏈節精鋼錶鏈，與超霸月球錶的錶鏈風格保持一致。錶鏈兩端的鏈節經過拉絲處理，內側小巧鏈節與中央鏈節則經過拋光工藝處理。視覺上展現出豐富的層次感。此外，錶鏈設有歐米茄研發的舒適調節功能，進一步提升佩戴舒適性。

腕錶搭載歐米茄3330同軸自動上鍊機芯，配備矽游絲，並通過瑞士官方天文台認證，大可放心走時精準性與穩定性。上滿鍊後，3330自動機芯提供52小時動力儲存。通過全新配色設計與巧妙的細節升級，超霸系列38毫米腕錶展現出更具現代感的美學風格。

說起來，孫千飾演的很多角色都是自帶舒適感、自然不做作的形象，她本人在戲外也給人這種感覺。這次她佩戴歐米茄超霸系列38毫米腕錶的穿搭，我覺得是一個很好的範本，通過簡約的基礎款搭配現代風格的腕錶，利落隨性又不失時尚感，時髦女郎們，不妨參考起來！

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