腕錶｜推8款雙圈女錶　Chanel鏈帶時尚優雅　Longines色彩顯年輕

對希望在細節上展現審美的女性來說，相較於常見的單圈錶帶，雙圈設計模糊了時計與手環的邊界，不只能修飾手腕比例，也帶有一種玩味高級時裝的率性。



同一只錶，只要換上不同形態的錶帶，就像換了一副面孔，帶來如同戴上新錶的愉悅。以下從幾款經典作品，看品牌如何透過雙圈設計解鎖腕間的時髦密碼。

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8款雙圈女錶推薦（01製圖；Harry Winston官網）

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1. Hermès Cape Cod / Heure H

提到雙圈錶帶，Hermès是代表品牌。1998年，設計師 Martin Margiela 為 Cape Cod 配上 Double Tour 雙圈錶帶，將這個設計推向經典。無論是以錨鍊為靈感的 Cape Cod，還是將品牌字母 H 融入結構的 Heure H，方正俐落的殼型在雙圈皮革環繞下，都多了一份知性與鬆弛。這兩款作品展現了手錶與頂級皮革工藝的結合。當經典皮革換上Hermès橘或大象灰，錶帶在手腕上交錯繞出第二圈，配件立刻有了手環般的分量感。戴錶不再只是為了看時間，也成為一種貼近皮革質地的日常儀式。

Hermès Cape Cod / Heure H



2. CHANEL Première Double Wrap

CHANEL Première 自誕生起，就帶著巴黎高級時裝的自由氣息。八角形錶殼讓人聯想到 N°5 香水瓶蓋與芳登廣場的幾何輪廓。當經典款延伸成雙圈版本，鏈帶直接採用CHANEL標誌性的「皮穿鏈」，讓金屬與皮革交織成細緻的雙層手鏈，精準包裹手腕。雙圈層次平衡了金屬的冷冽與皮革的溫潤，鏈節隨著手腕擺動微微閃光。這種設計把CHANEL的優雅與叛逆融合得恰到好處，讓腕錶在舉手投足間展現高級訂製服般的細節，特別適合喜歡時裝風格的女性。

CHANEL Première Double Wrap，$58,700（H10332）／$55,000（H10446）



3. Cartier Panthère de Cartier 美洲豹腕錶

美洲豹腕錶一直是現代女性展現幹練與柔美氣質的代表作。除了單圈鋼帶，Cartier也曾為此系列推出雙圈或三圈金屬鏈帶。鏈帶由細小的拋光金屬方塊交織而成，質地順滑，貼合度極佳。當鏈帶在手腕上纏繞兩圈，不僅提升視覺存在感，也讓美洲豹原本的幾何線條更鮮明。雙圈構造打破傳統金屬錶帶的僵硬，化為流線型的貴金屬手鐲，隨手腕動作折射光影，展現不流俗的氣場。

Cartier Panthère de Cartier 美洲豹腕錶，$605,000



4. BVLGARI Serpenti 腕錶

若要看見「多圈一體」的極致演繹，BVLGARI Serpenti 是最具代表性的答案。系列將古羅馬靈蛇圖騰轉化為製錶語彙，無論是以精湛工藝打造、無需焊接即可包裹手腕的 Tubogas 金屬鏈帶，還是可更換的多圈皮革錶帶（Serpenti Twist Your Time），都極具辨識度。水滴形錶殼模擬蛇首，錶帶化作靈蛇軀體在手腕上蜿蜒纏繞。這種大膽而有力量的線條，讓 Serpenti 擺脫傳統腕錶束縛，成為與身體曲線貼合的立體藝術品，風格也最鮮明。

BVLGARI Serpenti 腕錶，$118,000（特別版）



5. OMEGA Mini Trésor

Mini Trésor 以細緻流暢的當代線條著稱，錶殼兩側由大至小對稱延伸的鑲鑽線條，優雅勾勒手腕輪廓。近年品牌為系列配上豐富的雙圈織物與皮革錶帶，讓腕錶多了明顯的時裝感。其中，印有 Toile de Jouy 圖案的織帶，把法式復古印花與雙圈構造結合。雙圈設計拉長手腕比例，配戴時顯得更纖細。織物的細膩質地與錶殼鑽石光芒交織，呈現剛柔並濟、兼具奢華與日常休閒的法式時髦。

OMEGA Mini Trésor



6. Harry Winston Emerald 腕錶

身為「鑽石之王」，Harry Winston把頂級珠寶血統注入錶帶設計。無論是絲絨錶帶或奢華皮革，當它們與Emerald 系列錶殼結合，再換上雙圈錶帶時，更能襯托白鑽的華麗氣場。雙圈的長度給了高級材質更大的表現空間，讓珠寶鑽石透過繚繞的線條自然融入穿搭。奢華感在手腕上延伸，也呈現出如珠寶霓裳般的流動美感。

Harry Winston Emerald 腕錶



7. Chopard Happy Diamonds Icons

Chopard Happy Sports 以「自由滑動的鑽石」聞名。25mm 的錶盤內，幾顆招牌滑動鑽石會隨手腕擺動，在兩層藍寶石水晶玻璃間自由起舞。當這款充滿動態趣味的腕錶搭配雙圈真皮錶帶時，錶帶的層次感與錶盤內鑽石的動態美互相呼應。皮革的溫潤質感包裹鑽石光芒，讓整只錶更具飾品感，舉手投足都成為焦點。

Chopard Happy Diamonds Icons，$86,000



8. Longines DolceVita 腕錶

DolceVita 系列的長方形錶殼靈感來自義大利「甜美生活」的浪漫與慵懶，也帶有 1930 年代的裝飾藝術風格。當這款原本端莊古典的腕錶遇上色彩繽紛的雙圈真皮錶帶，整體調性立刻翻新。雙圈真皮以豐富色彩包裹手腕，為長方形錶殼增添年輕、率性與都市活力。復古與現代在雙圈交織下達到平衡，讓這枚腕錶成為日常穿搭中很有點睛效果的配件。

Longines DolceVita 腕錶，$12,900



從Hermès的皮革傳奇到CHANEL的皮穿鏈，雙圈錶帶證明腕錶可以脫離單純計時框架，成為裝飾性強的風格載體。它把手錶與手環合而為一，也滿足了現代女性不願流於俗套、拒絕撞錶的品味。

如今許多品牌都把錶帶視為可單獨選購的重要配件。隨著快拆技術普及，配戴者不必依賴工具，只要幾秒就能自行更換，同一只錶便能以不同風格陪伴日常。這種如同天天戴新錶般的愉悅感，正是雙圈與快拆美學帶來的生活樂趣。

雙圈女錶推薦問與答

Q1：雙圈錶帶會讓手腕顯粗嗎？ A：不會，反而更顯瘦。 雙圈錶帶在腕間形成的「交叉斜線」，能打破單圈的生硬感。骨架大或肉感手腕，建議挑選細帶款式並稍微留點肌膚間隙，視覺上會非常修飾。 Q2：金屬多圈 vs. 皮革雙圈，風格怎麼挑？ A：看妳想展現氣場還是氣質。 金屬多圈（如寶格麗、卡地亞） 像金屬手鐲，氣場強大、俐落，適合西裝或晚宴。皮革雙圈（如愛馬仕）： 像層次手鏈，知性浪漫、隨性，適合日常休閒或文藝穿搭。 Q3：任何尺寸的錶殼都適合換雙圈錶帶嗎？ A：錶殼偏小最優雅。 20mm 至 30mm 的中小型錶殼最適合雙圈，能完美保留女性飾品的精緻感。錶殼若太大再搭雙圈，視覺量感過重，會變得太過中性前衛。 Q4：夏天戴雙圈皮革錶帶太熱怎麼辦？ A：換材質、調鬆緊。 夏天推薦換上織物、真絲材質的雙圈帶，會更輕盈透氣。佩戴時保留約一根手指的鬆緊度，不僅通風，皮革自然垂墜的線條也更好看。 Q5：不同品牌的快拆錶帶可以混戴通用嗎？ A：不行，各品牌系統相互獨立。 現代大廠的快拆多為專利技術（如卡地亞 QuickSwitch），無法跨品牌互換。想體驗多元搭配，直接回原品牌專櫃選購，或是找專業的手工皮帶工坊量身訂製即可。

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