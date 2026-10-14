Rolex腕錶｜拆解宋慧喬同款Lady-Datejust　推介5大經典保值腕錶

近年，有愈來愈多女生開始把「人生第一隻勞力士」列入願望清單，而宋慧喬佩戴的28毫米「Lady-Datejust」雙色金腕錶，更因為女神加持，再次成為討論焦點。



我認為，它之所以歷久不衰，不只是因為明星同款，而是兼具優雅設計、日常百搭與經典保值等優勢，戴上手幾乎不用擔心退流行。如果你也正在猶豫宋慧喬同款勞力士值不值得買，這篇就帶你一次解析「Lady-Datejust」的魅力；同時，我也另外推薦5款同樣值得女生收藏的勞力士，無論是第一次入手還是想升級精品腕錶，都很值得列入參考清單喔。

宋慧喬同款「勞力士」曝光👇👇👇

如果要選一款不用滿身Logo，也能一眼看出品味的女錶，我第一個想到的就是宋慧喬手上這款經典Rolex（勞力士）。比起近年熱門的運動大錶款，宋慧喬更偏愛經典又耐看的「Lady-Datejust」雙色金腕錶，沒有過度張揚的設計，卻靠著黃K金及獨家蠔式鋼雙色錶殼、優雅比例與精緻細節，展現出成熟女性獨有的氣質。也難怪每次她的私服照曝光，總會有不少粉絲開始搜尋「宋慧喬同款」。

為何「Lady-Datejust」很值得女性入手？

「Lady-Datejust」系列，之所以能成為勞力士最經典的女錶之一，不只是因為品牌光環，而是它真的很耐戴、日常百搭。尤其28mm（毫米）的小尺寸，對亞洲女生手腕相當友善，搭配招牌日期窗、獨家蠔式錶殼，以及五珠鍊帶，正式場合戴有份量，平常配牛仔褲、T恤也完全不違和。像宋慧喬這次佩戴的黃金版本，更加入珍珠母貝面盤與鑽石時標，整體看起來華麗卻不浮誇，是一種愈看愈有富的高級感。

經典設計，歷久不衰

我覺得，這也是「Lady-Datejust」最迷人的地方，它不像近年熱門的運動款那麼有強烈個性，而是介於珠寶與腕錶之間，既保留勞力士一貫的辨識度，也更符合女性日常穿搭需求。如果預算足夠，又希望買一隻10幾年、20年後；甚至可以傳承給下一代，也依舊不退流行的保值精品腕錶，勞力士的「Lady-Datejust」，確實是很難忽略的選擇。

除了宋慧喬同款，下列「這幾款」也很推👇👇👇

5款值得女生收藏的Rolex腕錶（IG@kyo1122；01製圖）

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當然，如果喜歡宋慧喬這種優雅路線，除了「Lady-Datejust」之外，我也很推薦女生可以一起參考下列「這幾款」勞力士熱門系列。例如：「Oyster Perpetual」，整體設計更加簡潔，適合第一次入手勞力士；喜歡運動感又希望保有精緻度的人，則可看看「Yacht-Master」；若想找更有存在感、兼顧收藏價值的經典款，「Datejust」也是不少人氣選擇...不同風格各有特色，但共同點都是不像流行單品容易退燒，而是能陪伴很久、越戴越有味道的經典腕錶。

1. 「Oyster Perpetual 36」綠松石面盤蠔式鋼腕錶

Oyster Perpetual 36 蠔式，36毫米，蠔式鋼，型號 126000，$54,400



俐落的蠔式錶殼，搭配亮眼的綠松石色面盤，兼具年輕活力與經典質感，是近年討論度相當高的熱門款。36mm錶徑男、女皆宜，不論休閒或正式穿搭都能輕鬆駕馭，很適合作為人生第一隻勞力士。

2. 「Yacht-Master 37」銀灰色面盤鉑金及蠔式鋼腕錶

Yacht-Master 37 蠔式，37毫米，鉑金及蠔式鋼，型號 268622，$100,600



搭配銀灰色面盤與蠔式鋼外圈，低調中帶有細膩質感。比起一般運動錶更顯優雅，是喜歡率性風格、又希望兼顧日常百搭的女性值得考慮的選擇。

3. 「Datejust 36」薄荷綠面盤白色黃金及蠔式鋼腕錶

Datejust 36 蠔式，36毫米，白色黃金及蠔式鋼，型號 126234，$81,900



如果偏愛經典又帶點個性的設計，「Datejust 36」會是很值得考慮的選擇。薄荷綠面盤，近年相當受歡迎，搭配標誌性的坑紋外圈與五珠鍊帶，不僅辨識度高，也讓整體造型更顯優雅有層次。

4. 「GMT-Master II 40」黑色面盤撞色蠔式鋼腕錶

GMT-Master II 蠔式，40毫米，蠔式鋼，型號 126720VTNR，$99,700



此款「GMT-Master II 40」腕錶，最引人注目的特徵，莫過於其雙色陶瓷圈。黑色與綠色的精彩「撞色」組合，被錶迷親切地稱為「雪碧圈」，營造出鮮明而富有層次感的視覺衝擊，既時尚又充滿活力。

5. 「Lady-Datejust 28」粉紅色面盤白色黃金及蠔式鋼鑽錶

Lady-Datejust 蠔式，28毫米，白色黃金及蠔式鋼，型號 279174，$90,900



作為勞力士經典女裝腕錶的代表，這款「Lady-Datejust 28」粉紅色面盤白色黃金及蠔式鋼鑽錶，完美將品牌卓越的製錶工藝與溫潤優雅的美學語彙合而為一，為現代女性的腕間增添一抹溫柔卻堅定的奢華光彩。

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Rolex腕錶推薦問與答

Q1：宋慧喬戴的是哪一款勞力士？ A1：宋慧喬此次佩戴的是勞力士「Lady-Datejust」女裝日誌型腕錶系列，以 28mm錶徑、經典日期窗設計及優雅外型聞名。「Lady-Datejust」自1957年問世以來，便是勞力士專為女性打造的經典系列，也是品牌最具代表性的女錶之一。 Q2：「Lady-Datejust」為什麼是女生第一隻勞力士的熱門選擇？ A2：「Lady-Datejust」結合優雅外型、耐用性能與經典設計，不僅適合正式場合，也能融入日常穿搭。相較於運動錶款，它更容易展現女性氣質，同時擁有勞力士一貫的品牌辨識度，因此成為不少女性入手第一隻高級腕錶時的熱門選擇。 Q3：「Lady-Datejust」值得投資或收藏嗎？ A3：「Lady-Datejust」屬於勞力士經典系列，擁有穩定市場需求與長年不退流行的設計，因此在二手市場通常具有一定保值性。不過，腕錶價格仍會受到材質、面盤、年份、配件完整度及市場供需影響，若以長期佩戴與收藏角度來看，「Lady-Datejust」是兼具實用性與經典價值的選擇。 Q4：除了宋慧喬同款「Lady-Datejust」，女生還推薦哪些勞力士？ A4：若喜歡簡約百搭風格，可考慮「Oyster Perpetual」；偏好運動與時尚兼具的設計，「Yacht-Master」是不錯的選擇；若希望擁有更大的錶徑與經典日誌型設計，「Datejust」同樣是許多女性喜愛的人氣款式，可依照手腕尺寸與穿搭風格挑選適合自己的系列。 Q5：「Lady-Datejust」有哪些尺寸可以選擇？ A5：現行「Lady-Datejust」主要採用28mm錶徑，專為女性手腕比例設計，兼顧佩戴舒適度與優雅外觀。若偏好稍大尺寸，也可以參考「Datejust 31」或「Datejust 36」，提供不同風格與佩戴體驗，滿足不同女性的需求。

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