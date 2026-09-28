瑞士名錶10大經典系列　從Rolex水鬼到百達翡麗Nautilus保值解析

真正的經典是能跨越世代、持續影響市場與設計趨勢。從Rolex Submariner（水鬼）、百達翡麗Nautilus、愛彼Royal Oak，到Cartier Tank與OMEGA超霸腕錶，每一款都代表著品牌最鮮明的設計語言與背景故事，也成為無數藏家與精品愛好者的夢幻逸品。



本篇精選10個高級製錶與珠寶品牌最具代表性的經典系列，一次了解它們為何能成為歷久不衰的傳奇。

瑞士名錶必須知道的10大經典款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

瑞士名錶10大經典款（01製圖；Cartier官網）

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1. 百達翡麗Patek Philippe Nautilus

1976年問世的Nautilus，無疑是百達翡麗顛覆傳統製錶思維的劃時代作品。當時傳奇鐘錶設計師Gérald Genta以郵輪上的舷窗為靈感，打造出圓潤的八角形錶圈以及兩側耳翼設計。在高級製錶依舊由貴金屬正裝錶主導的年代，Nautilus以不鏽鋼材質切入，一舉重新定義了高級運動腕錶的範疇。其一體式整合鏈帶與面盤上標誌性的橫向浮雕紋路，展現出極強的辨識度。隨著幾十年來的演進，Nautilus不僅在拍賣場上屢創佳績，更因長年供不應求而成為二級市場中最具指標性的頂級收藏目標之一。

百達翡麗Patek Philippe Nautilus，5712/1R-001，$710,800



2. 愛彼Audemars Piguet Royal Oak

1972年推出的愛彼Royal Oak，被譽為全球第一款真正意義上的高級不鏽鋼奢華運動錶。同樣出自Gérald Genta之手，其設計靈感來自潛水頭盔，標誌性的八角形錶圈上鎖入八顆裸露在外且定向安排的六角形螺絲，打破了傳統鐘錶隱藏螺絲與追求圓潤無痕的常規。搭配獨家Tapisserie格紋雕花面盤與完美切削的一體式不鏽鋼鏈帶，Royal Oak讓愛彼成功從正裝領域跨足高級運動風格。至今衍生出包含概念錶、Offshore離岸型以及Mini Oak等多個熱門系列，始終屹立於名錶市場頂端。

愛彼Audemars Piguet Royal Oak



3. 江詩丹頓Vacheron Constantin Overseas縱橫四海

作為高級製錶「三大鋼王」之一，江詩丹頓Overseas系列承襲了品牌1977年推出的經典型號222的運動精神，並於1996年正式以縱橫四海之名登場。其設計最令人過目不忘之處，在於將品牌標誌性的馬爾他十字巧妙融入六邊形錶圈與鏈帶節點之中，呈現出洗練而優雅的線條。Overseas專為現代跨國旅人與品味人士打造，近年的全新改款更全面導入專利快拆錶帶系統。佩戴者只需數秒即可在金屬鏈帶、高質感橡膠帶與皮革錶帶之間隨意切換，將極致的製錶工藝與日常配搭實用性完美結合。

Vacheron Constantin Overseas，4520V/210A-B128 (X45AC128)，$226,000



4. 朗格A. Lange & Söhne Lange 1

在瑞士品牌佔據大半江山的鐘錶界，來自德國格拉蘇蒂的朗格（A.Lange&Söhne）以獨樹一幟的美學風格獨領風騷。1994年品牌重生時推出的Lange1，憑藉著不對稱的面盤佈局與靈感源自德勒斯登森帕歌劇院的大日曆視窗，一舉震撼了整個高級製錶業界。

其偏心設計的時分盤、小秒針盤與動力儲存顯示，嚴格遵循黃金分割比例構圖，打破了傳統圓形機芯必須對稱佈局的定律。搭配德國銀3/4夾板與手工雕花擺輪勝任的頂尖機芯打磨，Lange1建立起德國高階正裝腕錶的極致典範。

朗格A. Lange & Söhne Lange 1，750玫瑰金款，$370,000



5. Rolex Submariner

提到高級運動錶，絕對無法繞過Rolex 於1953年問世的Submariner（潛水型）。作為全球首款防水深度達100米的專業潛水腕錶，Submariner不僅確立了現代潛水錶必備的外圈旋轉計時、高對比夜光時標與堅固蠔式錶殼等設計標準，更成功跨越了專業工具錶與時尚穿搭的界線。

不論是經典的黑水鬼，還是備受追捧的綠水鬼，結合耐刮的Cerachrom陶瓷錶圈與穩健的機芯性能，Submariner憑藉著極高的辨識度與長年不衰的保值流通性，成為大眾眼中名錶的代名詞。

Rolex Submariner，$81,500



6. OMEGA Speedmaster超霸

OMEGA Speedmaster系列自1957年面世以來，原本是為賽車與速度運動而生，卻因其無與倫比的可靠性與精準度，在1960年代通過了NASA最為嚴苛的零重力、極端溫差與震動測試，正式被選為指定太空任務裝備。1969年阿波羅11號任務中，Speedmaster陪伴太空人踏上月球表面，獲得了「登月錶」（Moonwatch）的傳奇稱號。

經典的手上鏈機芯、黑色錶盤配以黑色的測速計外圈，不僅展現了強烈的硬派工程美學，更讓它從一款專業工具錶，躍升為紀錄人類探索宇宙偉大歷史的夢幻收藏。

OMEGA Speedmaster超霸系列專業月球錶，$63,000



7. Chanel J12

2000年由Chanel藝術總監Jacques Helleu推出的J12腕錶，靈感源自賽車的流線線條與J-Class美洲杯帆船的優雅姿態。J12的誕生劃時代地將高科技精密陶瓷帶入高級製錶世界，把原本被視為材質領域的陶瓷，昇華為極具現代感的奢華象徵。

不論是最初震撼業界的經典純黑款式、隨後推出的純白版本，還是近年吸引無數目光的霧面藍陶瓷版本，J12都完美融合了強烈的運動風格與Chanel標誌性的時尚美學。近年更導入了品牌獨家開發的機芯與自動上鍊作品，持續在女錶與男女皆宜的運動腕錶市場中占據不可替代的傳奇地位。

Chanel J12 Calibre，$67,000



8. Bulgari Octo Finissimo

Bulgari的Octo Finissimo系列可謂是21世紀現代高級製錶領域最耀眼的黑馬。該系列融合了義大利建築幾何學的立體線條與瑞士微型機械工藝，八角形與圓形交織的多面錶殼具備極高的雕塑美感與辨識度。

更令人驚嘆的是，Octo Finissimo在短短數年間連續八度刷新了超薄自動上鍊、超薄陀飛輪、超薄萬年曆等多項世界紀錄。搭配噴砂鈦金屬等前衛材質的應用，成功將「超薄」從單純的工藝技術提升為強烈的當代設計風格。

Bulgari Octo Finissimo Chrono GMT，$161,500



9. Cartier Tank坦克

由Louis Cartier於1917年設計的Tank腕錶，靈感來自第一次世界大戰時期的俯瞰坦克結構，將垂直的履帶線條融入錶耳與錶殼側面，打破了當時圓形手錶為絕對主流的設計思維。經過了一整個世紀的淬鍊，Tank依舊保有極其迷人的幾何魅力。

羅馬數字時標、藍鋼劍形指針以及內圈的軌道式分鐘刻度，構成了Cartier標誌性的設計基因。從戴安娜王妃、藝術家Andy Warhol到無數名流，Tank始終是方形正裝錶的代名詞，也是許多人在挑選人生第一枚精品腕錶時的首選。

Cartier Tank Louis Cartier，$106,000



10. Van Cleef & Arpels Alhambra四葉草腕錶

提到Van Cleef & Arpels，多數人第一時間想到的是Alhambra四葉草項鍊與手鍊，但品牌也將這個經典幸運符號延伸至腕錶設計。自1968年誕生以來，Alhambra象徵幸運、健康、財富與愛情，腕錶則將高級珠寶工藝與時間閱讀功能優雅地融為一體。

Alhambra腕錶廣泛採用珍珠母貝、縞瑪瑙、孔雀石以及璀璨鑽石等品牌代表性材質，展現出無與倫比的金工美學。部分款式更採用巧妙的Hidden Time（隱藏式時間）設計，平時配戴看似一件精美的四葉草高級珠寶手鏈，輕推滑開圖騰後才會露出精緻的面盤，展現出別具匠心的詩意與工藝價值。

Van Cleef & Arpels Alhambra腕錶，$156,000



這10個經典系列之所以歷久不衰，不僅是品牌光環，更因為它們都開創了一種設計語言，甚至重新定義了一個品類。即使歷經數十年，它們依然是各品牌最具代表性的作品，也是認識高級腕錶世界最值得入門的經典之作。

瑞士名錶必須認識的10大經典款

Q1：新手入門第一隻經典瑞士名錶，建議從哪一款開始考慮？ A1：Cartier Tank或Rolex Submariner是非常理想的入門選擇。Tank外觀典雅且風格百搭，價格門檻相對親民；Submariner則是實用度極高且市場流動性優異的經典運動錶款。 Q2：文章中提到的「瑞士錶三大鋼王」指的是哪三款錶？ A2：分別是百達翡麗（Patek Philippe）Nautilus、愛彼（Audemars Piguet）Royal Oak以及江詩丹頓（Vacheron Constantin）Overseas。這三款手錶奠定了奢華鋼錶的市場地位。 Q3：為什麼OMEGA Speedmaster被稱為「登月錶」？ A3：因為它在1960年代通過了NASA各項極限環境測試，並在1969年阿波羅11號任務中，由太空人佩戴踏上月球表面，成為第一隻登上月球的腕錶。 Q4：高級珠寶品牌製作的腕錶（如Van Cleef&Arpels）值得收藏嗎？ A4：非常值得。這類作品往往結合了頂級寶石切割、鑲嵌與隱密式設計（如Hidden Time），兼具藝術裝飾美感與時計功能，在高級珠寶錶收藏領域相當受重視。 Q5：長年供不應求或保值性高的錶款有什麼共同特點？ A5：這類錶款通常具備極高的外觀辨識度（如八角錶圈、舷窗造型、陶瓷圈）、長遠的品牌歷史故事、卓越的機械工藝，以及穩定且嚴格控管的產量。

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