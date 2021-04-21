2021年牛仔褲潮流「闊腳」回歸？　下身顯瘦變長腿呢款牛仔褲必選

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-04-21 09:56

牛仔褲絕對是每個女生的穿搭救星！不知道要穿甚麼的時候，直接套上它就能光速出門，不過～你有注意到為甚麼有些女生，穿牛仔褲就是時尚有型、顯瘦高挑，你穿起來卻是莫名老氣，身材還腫一圈嗎？有這樣煩惱的你，請乖乖收下這篇吧！小編這回採訪了造型師蔡欣純Mia，除了解析各身形適合的牛仔褲之外，還加碼告訴你2021年的牛仔褲流行趨勢！現在一起來看看吧～

各身形牛仔褲推薦

人人都說牛仔褲顯瘦，但是適合自己的顯瘦褲到底要怎麼挑呢？造型師蔡欣純Mia就給了各身形女生這些推薦。

適合各身形的牛仔推薦，以及甚麼身形不應穿高腰褲（點開圖集收看）▼▼▼

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2021年牛仔褲趨勢

造型師蔡欣純Mia點出，從2020年時便能觀察到「喇叭褲」的回歸，今年各大品牌也就推出各種設計的喇叭褲，像是微喇叭或誇張的大喇叭都有！另外，較寬的闊腳牛仔褲也是持續流行中，比較不同的小細節，就是今年度的設計是會在褲頭打摺或是加上皺摺的細節，對梨形身材的女生，都有很好的修飾效果。

至於在牛仔褲的設計上，抽鬚、漸層色、拚色都是重點元素，有些還會是做側邊的抽鬚的設計，大家不妨多多嘗試喔！

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挑牛仔褲要注意那些細節？

在挑牛仔褲的時候，造型師蔡欣純Mia提醒，一定要特別注意牛仔褲的彈性與磅數，像是下半身較豐腴的女生就不適合彈性佳、磅數低的款式，太軟的布料容易貼合在肌膚上，立刻讓肉肉曲線跑出來，選擇硬挺、有一定厚度的牛仔褲，才會有縮小下半身的效果。

接下來，就要看牛仔褲的縫線了，翻到側邊的褲腳，去觀察褲子的車線是偏前、正中間還是偏後，通常，側邊縫線偏前的褲子，從正面看過去，就能讓整雙腿看起來比實際上再細一個size！

最後，當穿上牛仔褲後，就是要轉身觀察口袋位置，太低的會顯屁股垂，太大的會使屁股大、往外的口袋還會讓屁股變寬！集中在臀線的小口袋才能顯屁股圓、挺、俏喔！

牛仔褲洗護注意事項

牛仔褲到底要不要洗？關於這個千古懸問，造型師蔡欣純Mia回答，如果你穿的太頻繁，例如5-10次就要清洗一次，像夏天流汗較大，建議穿過就要洗，以免滋生細菌和產生臭味！但還是建議大家，牛仔褲太常洗容易變型，你可以選擇，穿完後把牛仔褲晾在陽台通風即可，或是洗完澡後，把褲子拿到浴室掛著，運用蒸氣來讓牛仔褲回歸先前的樣子。

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