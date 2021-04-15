春夏碎花裙顯瘦穿搭5大貼士揀V領　選錯呢款仙氣女神變「大媽」？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-15 14:00

【碎花裙｜顯瘦穿搭】碎花是每年春夏必備單品，尤其是連身裙款方便快捷穿出時尚氣息！如何選擇款式才不會顯老？穿碎花裙懂得配搭技巧，還可愈著愈顯瘦，以下五大貼士，入手碎花裙前必看！

碎花裙是每年春夏必備的單品，只要選對剪裁款式，更能做到視覺顯瘦效果，穿出仙氣。(roxannetong@Instagram)

碎花裙如何愈著愈顯瘦？

碎花裙是春夏穿搭不二之選，但不易駕馭，選錯剪裁設計，隨時仙氣女神變「大媽」，如何才可營造視覺上的纖瘦效果，避免踩進顯胖又老土誤區？

遮掩肉肉身形，有些女生會選 oversized或鬆身剪裁款式，反而突顯身形缺點，反而應挑選A字版型、收腰設計的款式，更能修飾身形；選碎花裙亦需注意領口剪裁，有助延長身形比例更顯瘦。

▼▼▼【按圖看】碎花裙能增加春夏氣息，不過需避開某些剪裁；如何可視覺更顯瘦？必看5大穿搭小貼士▼▼▼

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碎花裙配搭不同單品可輕鬆打造多變風格，適合不同場合。讓碎花造型更突出，可配襯不同鞋款，配襯高跟鞋可增加女人味與甜美感，襯上小白鞋則感覺活潑休閒，非常百搭。

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