何超蓮護膚美髮5大好物　面霜一物兩用急救皮膚睡前必敷面膜？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-14 11:00

【何超蓮｜護膚分享】何超蓮近日在小紅書分享內地工作日常，也在鏡頭前公開自己的晚間護膚步驟，還有愛用的護膚美妝好物，尤其面霜一瓶兩用，當睡眠面膜可急救皮膚，除此之外，何超蓮好評的化粧水，價錢亦親民易入手。

以上2款護膚品屬貴價，但何超蓮也有選用價格較親民的法國品牌Decleor思妍麗保濕爽膚水？

【何超蓮｜好物分享】何超蓮對保養步驟絕不偷懶，近日在小紅書分享晚間護膚步驟以及5款愛用護膚美髮產品。(laurinda_ho@Instagram)

何超蓮一向愛美，平日注重穿搭造型和美妝。何超蓮在生活影片中表示翌日有活動時，會於前一晚敷面膜，不過即使因為睇劇至深夜沒時間敷面膜，做少這一步，但保養工夫絕不偷懶，她又提到愛用的5款護膚美髮產品，有貴價又也親民價格，女生大可參考。

▼▼▼（按圖看）何超蓮晚間必備護膚美髮5大好物分享，貴婦品牌以外也有平民價化妝水▼▼▼

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何超蓮5款愛用護膚美髮好物

當中包括貴婦品牌LA MER的精華幫助穩定肌膚狀態，以及率先在內地發售的Fresh古源白鑽松露面膜，主打一瓶兩用，能當面霜也能當成睡眠面膜，何超蓮亦指面膜能一夜修復皮膚，為急救好物。

以上2款護膚品屬貴價，但何超蓮也有選用價格較親民的法國品牌Decleor思妍麗保濕爽膚水，她指自己在英國時就愛用，十分高興現在可以在內地買到，保濕以外，其香味也讓她感到放鬆。

分享髮根變蓬鬆法寶 寵愛程度特意從香港帶到內地？

另外，何超蓮從香港帶備René Furterer ASTERA Fresh清涼紓緩洗髮水，指感覺清涼，有效改善髮質，配合吹髮可令髮根蓬鬆，不會因髮根軟塌而難於編髮。

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