IU公開終極自拍增高3大技巧　一個小動作變出長腿170厘米身高？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-08 19:20

【拍照甫士｜增高顯瘦】IU（李知恩）外貌甜美，「國民妹妹」鄰家形象深入民心，她經常在社交平台分享日常照，骨感身形加一對長腿，驟眼看來身高有170厘米，原來也是「照騙」，她公開3 招秘技，輕鬆便可「增高顯瘦」！

「國民妹妹」IU（李知恩）全賴拍攝方法與甫士輕鬆「增高顯瘦」，拍出170高度，(dlwlrma@Instagram)

公開真實身高 IG模特兒身高照片原是靠甫士？

IU（李知恩）日前在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，自己身高僅161.8厘米，平日透過穿搭技巧揚長避短之外，也靠拍攝姿勢輕鬆增高顯瘦，讓照片中的她，看起來似有170厘米身高。

IU 公開拍照的秘訣，無論全身或半身照，盡可能都不會以正面面向鏡頭，再配合幾個小技巧，就可增加視覺上的延伸感，雙腿看來又瘦又纖長。

▼▼▼【按圖看】IU示範3招拍照姿勢的技巧，女生都可輕鬆變瘦增高▼▼▼

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「國民妹妹」IU（李知恩）在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》示範2招手機拍攝「揸機」方法，有助拍出完美比例。（《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

手機「揸機」方法同樣重要 IU工作團隊也運用？

拍照姿勢可營造增高顯瘦的視覺效果，「揸機」隊友也要配合，朋友或男朋友若不懂揸機方法，也是白廢心機。IU在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》示範2招手機「揸機」方法，即場為主持人曹世鎬拍攝，效果令人驚嘆！

▼▼▼【立即按圖詳看IU分享「揸機」秘訣，看照片比併可見差別這麼大！想輕鬆拍出完美比例，必定要教識男朋友！▼▼▼

▼▼▼同場加映：IU星途並非一帆風順，曾被選為「最討厭女星」，因演技不佳而飽受批評，童年亦相當坎坷。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼泰國攝影師Kanbokeh教大家不需用專業工具，都可自拍出唯美照？即睇5個自拍情侶照小貼士。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼假如你與另一半是異地戀，不妨也以韓國的藝術家情侶組合ShinLiArt的方法拍照。（延伸閱讀）▼▼▼