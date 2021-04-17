撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-17 13:00

ZARA、GU｜夏日來臨，又到了「露腰露腿」的季節，不少女生開始穿上短袖、短裙。眼看一眾女星都紛紛以短版上衣造型示人，就知今年流行元素少不了它！今年的短版上衣不單止T-shirt那麼簡單，各大服飾品牌都推出了各種版型、剪裁和花紋的短版上衣，選擇眾多，又是時候要買新衣了！

碎花或者有花紋圖案的短版上衣減齡又顯瘦，一字肩的設計小露性感，又不會太浮誇。（choisaaaa@IG）

短版上衣 x 高腰長褲

短版上衣特別是嬌小女生恩物，只要穿上一件簡單的短版上衣，就可以縮短上身比例，拉高腰線，打造出「腰短腳長」的黃金身材比例。有小肚腩的女生，可能會很抗拒這種露腰的上衣，但是其實只要搭配高腰長褲，就可以把小腹肥肉遮蓋，露出腰間最瘦的位置，營纖瘦又顯高的錯覺。

短版上衣變化多端，除了棉質之外還有針織款式，較為修身的設計更顯身材。（jennierubyjane@IG）

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開襟短版上衣 x 牛仔褲

開襟款的短版上衣給人更加溫柔、慵懶的感覺，這股風潮從冬天一直流行到夏天，從長版變成短版，一共有兩種穿法，可以在開襟短板上衣裡面配搭短版的小背心，這種穿法最大的好處就是開襟外套可以幫助遮蓋腰側的贅肉，修飾腰部的線條，是夏日遮肉穿搭的小心機！另外一種性感穿法則是單穿，領口和尾排的鈕扣不要扣上，露出更多鎖骨和肚皮位置的肌膚；如想展示小蠻腰又敢露的女生，大可穿上一條低腰牛仔褲，感覺性感又火辣；保守一點的，可搭配高腰牛仔褲，打造出休閒小性感形象。

開襟短版上衣最大的好處就是開鈕穿可以把腰側兩邊的贅肉遮蓋，修飾腰部線條。（karena_ngs@IG）

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短版上衣比起普通T-shirt更有造型感，變化和細節也十分多。ZARA、GU 和H&M今個春夏就推出了多款短版上衣，設計有一字肩、方領，以及今年十分流行的皺褶綁帶、公主袖、荷葉邊等元素也有，而且顏色夢幻繽紛更顯俏皮，有種復古街頭風感覺，追求時尚感的你一定不能錯過！

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