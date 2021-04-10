台灣屈臣氏10大開架粉底液排行　Sofina控油防汗第1位遮毛孔最強

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-10 11:00

粉底液｜夏天炎熱加上戴口罩，對於需要經常化妝示人的女生來說簡直就是底妝大考驗，想擁有一款價錢親民又不易脫妝的粉底，不妨參考台灣屈臣氏的10大粉底液排行榜，全部都是$150以下，哪款是最強持妝粉底？

今日天氣時而悶熱時而潮濕，十分考驗底妝的持久度，因此粉底液的功效就高下立見。（espoir_makeup@IG）

最近天氣潮濕悶熱，而且變幻莫測，加上每天都要戴著口罩，皮膚很容易因為焗熱而出油，平常習慣化妝的女生就更難受，底妝因為皮膚出油變得更容易脫妝，底妝斑駁且油光滿面，這時候粉底液的功力就高下立見了。

台灣屈臣氏最近就公開了2021年10大最暢銷粉底液排行榜，台灣和香港的氣候相近，因此台灣女生對於粉底液的要求也跟香港女生如出一轍，加上榜單中的粉底液全部都是平價的開架品牌，最貴也只是$138，很適合小資女，化妝新手也可以參考這個排行榜，性價比極高！

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