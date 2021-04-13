撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-14 11:49

宋慧喬（喬妹）走出離婚陰霾後積極投入拍新戲《現在，正在分手中》，近日（10日）有網民拍下喬妹在街頭拍戲的照片上傳社交平台，引起網民瘋狂轉載，驚嘆39歲喬妹保養得宜，且即將踏入40歲依舊散發少女味，特別是白皙透亮皮膚，即使在真實鏡頭下依然驚艷。

宋慧喬復出後積極投入拍攝新劇《現在，正在分手中》，最近在街頭拍劇的路人照被網友瘋傳。（twitter@Khxy19）

▼▼▼【（按圖看更多）宋慧喬拍攝新戲被粉絲拍下路人照 零修圖依然顏值超高】▼▼▼

39歲的宋慧喬每次推出新戲或者新造型都會引起轟動，在韓國更有「母胎美女」的稱譽，而且宋慧喬也是擁有「牛奶皮膚」的著名代表女星之一，作為韓國公認的純天然女神，39歲卻擁有如20歲少女般的白滑嬰兒肌，不老的容顏像是吃了防腐劑一樣，從她的日常素顏照更可看到她驚人的逆齡狀態，皮膚白裡透紅，散發出少女味道。

宋慧喬是韓國公認的母胎美女，39歲卻像吃了防腐劑一樣，皮膚吹彈可破。(kyo1122@IG)

▼▼▼【（按圖看）宋慧喬素顏狀態如少女 牛奶肌膚散發透白光澤】▼▼▼

宋慧喬也有不想揭開的「黑歷史」?

回望喬妹在出道早期也曾經是一名「黑妹」，微胖的身形加上黝黑的皮膚，雖然美貌仍在，但卻隱約有種「大媽味」，加上不時失手的妝容就顯得皮膚更暗黃，即使有著精緻五官也失色不少，但是成功美白後的她，散發出來的氣質渾然不同，瞬間從大媽變女神，不但顯得更加年輕，而且皮膚也變得白滑透亮，像剝殼雞蛋一樣，讓女生羨慕不已。

皮膚黝黑的宋慧喬雖然五官精緻，但仙氣卻頓時大減。(getty)

▼▼▼【(按圖看)宋慧喬從「黑妹」變成白皙美肌的顏值進化回顧】▼▼▼

宋慧喬由初出道的「黑妹」形象，進化到現時的白皙女神，全賴後天努力，方法簡單而且低成本，女生不妨學習。

▼▼▼【必學宋慧喬4大美白秘方 簡單幾招即可變出白滑美肌】▼▼▼

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