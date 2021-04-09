衛詩雅護膚推介膠原蛋白飲品？營養師質疑成效補膠原蛋白5大關鍵

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-09 17:23

抗衰老｜30歲之後老得快？年齡增長，皮膚鬆弛失去彈性，皺紋變多； 坊間很多凍齡方法，例如聲稱可補回流失的膠原蛋白抗衰老； 衛詩雅最近在社交平台小紅書上分享3款膠原蛋白飲品，究竟膠原蛋白是什麼？ 補充膠原蛋白產品是否真有效？營養師建議，補充膠原蛋白日常生活也做到，簡單又便宜！

衛詩雅在社交平台小紅書上分享了3款膠原蛋白飲品，她表示，30歲後的女人一定要補充膠原蛋白，可讓皮膚變好，維持光滑有彈性。

衛詩雅最近在小紅書上分享了她的美麗秘訣，原來平常她有攝取膠原蛋白補充飲品的習慣。（michellewsn@IG）

▼▼▼【衛詩雅力推3款膠原蛋白補充飲品】▼▼▼

註冊營養師：膠原蛋白飲品對補充膠原蛋白的成效不大？

流失的膠原蛋白是否可簡單補回，減緩衰老？市面上的膠原蛋白補充飲品是否真有效果呢？注冊營養師Stephanie 卻有不同看法，她指出，膠原蛋白是人體重要的蛋白質，是皮膚和肌肉的重要元素，至於坊間很多膠原蛋白飲品，她認為成效有限。

註冊營養師指出，坊間有很多膠原蛋白補充品未必一定能為皮膚和身體補充到膠原蛋白。（laurinda_ho@IG）

什麼是膠原蛋白 ？

Stephanie 指，食物經消化後分解，被身體細胞吸收，喝下膠原蛋白飲品後，經消化系統分解，和身體氨基酸組合，即使某些時候可提供幫助合成膠原蛋白的原料氨基酸，但不會直接以膠原蛋白形態呈現，未必可明顯地發揮到其提到的「神奇功效」 ，與其依賴補充品增生膠原蛋白，她建議更應從日常生活習慣和均衡飲食中增加膠原蛋白。

她指出，經常睡眠不足又或長時間暴露紫外線，都會加速膠原蛋白流失，故此，應先從改變這些日常習慣著手，以及對於膠原蛋白關鍵的兩種維生素，也可從日常飲食中補充，簡單便宜又不難做到。

▼▼▼【註冊營養師親身解構膠原蛋白流失原因，以及從日常飲食中補充膠原蛋白必須要知的關鍵】▼▼▼

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▼▼▼【補充膠原蛋白的食物推介】▼▼▼

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