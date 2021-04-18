日本占卜師公開催旺桃花顏色　增強戀愛運名牌銀包最平$1XXX入手

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-20 10:36

名牌銀包．愛情運｜想要成功尋覓戀愛對象，除了學習更愛惜自己，多結識新朋友增加「脫單」機會，原來也可透過銀包顏色增加愛情運，催旺桃花？

日本專業占卜師水晶玉子曾指粉色調銀包可增加個人吸引力，帶來戀愛的機會。（《愛情的溫度》劇照）

日本占卜師公開「增加戀愛運」銀包顏色 粉紅色調增吸引力？

單身女生都會羨慕身邊朋友一雙一對，渴望有個人能在身邊陪伴，譜出美滿愛情。在期望新戀情到來之際，有女生積極參與活動、購買水晶、到寺廟求姻緣，但其實要增加戀愛運，並不是只有這些方法。日本專業占卜師水晶玉子曾公開「增加戀愛運」銀包顏色，他指出在所有顏色中，粉色調最能凸顯女性魅力，當中粉紅色能夠予人一份柔和的形象，增加吸引力。

另外，比粉紅色深一度的丁香和薰衣草色同樣帶增強桃花運的功效；素色以外，水晶玉子指出水果和花卉印花圖案的銀包款式亦能催旺戀愛運。各位單身女生，不妨參考一下增加脫單機會！

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