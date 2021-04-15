減肥｜熊黛林、李若彤纖腰秘訣躺著做　輕鬆減肚腩練出完美馬甲線

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-15 08:00

減肥｜天氣逐漸回暖，不少女生都穿著清涼，正是曬出纖細「螞蟻腰」的絕佳時機。現在把握時間，加强鍛煉身體練出馬甲線，夏日就能展現迷人腹肌！不少女星都擁有迷人馬甲線讓人羨慕不已，所謂付出就有回報，趕快學習女星瘦腰秘訣，開始「虐腹」運動吧！

54歲凍齡女神李若彤即使踏入不惑之年，仍維持著如少女般纖細身材，當年迷倒萬千少男的「小龍女」美貌依舊，保養秘訣要歸功於持續健身。李若彤透露自己一星期至少運動3次，她經常在社交網站分享自己運動時的照片，更大曬腹肌展現健身成果。

54歲李若彤練出4塊腹肌

李若彤在微博上大方分享自己練出腹肌的9組動作，同時，她也提醒各位想要練腹肌的女生們，任何健身成功都不是一朝一夕就能達成，最重要是堅持的決心，日積月累才能有收穫！

美魔女李若彤提醒各位女生們一開始健身時，目標不要定太高，不要以「多」為準則，應該以「對」為準。（李若彤@微博）

▼▼▼【（點閱下圖）李若彤公開9組腹肌訓練動作】▼▼▼

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40歲熊黛林2招練出馬甲線

40歲熊黛林玲瓏有致的好身材以及凍齡美貌被封為「性感女神」，已為人母的熊黛林在保持身材方面絲毫不敢懈怠，她還在小紅書上大方分享「在家運動」，簡單2招運動就能練出馬甲線，留在家中也能輕鬆鍛煉完美身材線條！

熊黛林於2018年誕下一對可愛的雙胞胎女兒，不過身材則絲毫不受生產影響而走樣，迅速恢復到產前的模樣，讓人讚歎！（熊黛林@微博）

▼▼▼【（點閱下圖）熊黛林2招練出馬甲線】▼▼▼

▼▼▼【熊黛林6個「整容級」保養秘訣公開！==>同場加映：40歲熊黛林達顏值高峰 素顏照散發少女味 6招氣質美貌勝從前？】▼▼▼

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