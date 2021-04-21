撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-21 19:00

有「人間香奈兒」之稱的BLACK PINK成員Jennie一向擁有很敏銳的時尚觸覺，更深得Chanel品牌寵愛，穿搭衣著總是Chanel不離身。早前Jennie便在社交平台上載了一套粉紅色的Chanel開襟衫穿搭照，卻被眼尖的網友發現疑似和內地女星沈夢辰「撞衫」，甚至衣品還被比下去？

Jennie早前在IG上載了郊遊照，一身Chanel最新春夏季粉色開襟衫十分少女。（jennierubyjane@IG）

BLACK PINK Jennie的時尚品味一向備受認可，每次穿在身上的服飾都會火速成為年輕人爭相搶購的熱門產品，紛紛模仿她的穿搭，可見她的影響力之大，是個不折不扣的「帶貨女王」。最近她穿上的一件來自Chanel 2021春夏季新品的粉紅色開襟衫再次引起熱話，Jennie搭配了一頂粉色毛呢帽和漸變色牛仔褲，再背上粉色的Chanel皮革背包，充滿甜美的少女氣息。

▼▼▼【按圖看】BLACKPINK Jennie的粉紅色Chanel造型，散發甜美少女氣息▼▼▼

內地女星沈夢辰也是知名的時尚穿搭達人，經常於分享時尚穿搭心得及照片。這次被指與與「撞衫」BLACKPINK Jennie撞衫的沈夢辰，也是穿上了Chanel 2021春夏季粉紅色開襟衫，不過不同之處是她選擇了同款的短版設計。身材高挑的沈夢辰身高有171cm，短版的開襟衫露出她纖細雪白的水蛇腰，下身配搭高腰黑色長褲，讓整體身材比例更加修長，時尚又散發出小性感魅力。網友紛紛表示這次沈夢辰的配搭似乎比BLACKPINK Jennie一更勝一籌，憑一招的露腰小心機贏得好評。

內地知名主持人沈夢辰也是穿搭達人，經常都會在微博分享潮牌穿搭。（沈夢辰@微博）

▼▼▼【按圖看】沈夢辰撞衫BLACKPINK Jennie竟然更勝一籌？▼▼▼

雖然BLACKPINK Jennie這次稍為損失手，不過「人間香奈兒」衣品還是深受大眾歡迎。BLACKPINK Jennie除了顏值高之外，她還是名副其實的衣架子，普通一件Tee Shirt都能配搭出時尚感，一起看看「人間香奈兒」如何駕馭Chanel的各種服飾，穿搭出普通人都能模仿的時髦造型吧！

【按圖看】BLACKPINK Jennie 10個時尚Chanel造型回顧，貼身上衣吸睛顯身材！▼▼▼

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