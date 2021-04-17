吳千語白滑零雀斑推4款保濕面膜　擠暗瘡、曝曬後冰敷快速修復

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-17 11:00

保濕面膜｜吳千語熱愛滑浪，經常曝曬陽光皮膚依然白滑，連雀斑都沒有，吳千語保持白滑美肌的秘訣是什麼？吳千語在內地社交平台小紅書，分享了她平常曬後或美容療程後使用的保濕面膜，細心保養才有好皮膚！

28歲的吳千語不但擁有甜美外表，而且身材高挑，難怪能吸引林峯和施伯雄兩位「筍盤」。（karena_ngs@IG）

吳千語的感情生活一直備受關注，從林峯到「百億富三代」施伯雄（Brian），都是「筍盤」級數。自古英雄難過美人關，兩位「筍盤」都拜倒她的裙下，她的美貌應記一功。今年28歲的吳千語青春無敵，不但擁有立體五官，而且身材高挑。喜愛陽光與大海的她經常都會去滑浪，練就一身苗條的身材，不過很多網友都十分好奇，經常出海的吳千語為何仍然可以保持白皙的皮膚，原來除了防曬之外，日常和曬後的保濕都十分重要，面膜對於吳千語來說更是必不可少的長備保養品。

吳千語很喜歡出海滑浪，但經常日光浴的她皮膚依然能保持白滑，到底有什麼保養秘訣？（karena_ngs@IG）

最近吳千語在小紅書分享了她私下最愛的幾款保濕面膜，剛剛做完醫學美容療程的她皮膚十分缺水，因此很需要深層保濕，而這幾款保濕面膜都是她回購了很多次，極力推薦的小眾面膜，價錢不會很昂貴，小資女都負擔得起，日常和夏天曝曬後使用，補水效果非常顯著！

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