西裝外套只能襯恤衫？學懂6種西裝穿搭公式　讓你更添柔美女人味

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西裝外套一定是女孩們衣櫃的定番單品，可中性可柔美，可休閒可正式，但是很少女孩會嘗試整套的西裝，大多是因為怕「太Man」….

西裝外套一定是女孩們衣櫃的定番單品，可中性可柔美，可休閒可正式，但是很少女孩會嘗試整套的西裝，大多是因為怕「太Man」。

不過看看Angelina Jolie、Emma Watson、Rihanna、Cara Delevingne、Madonna、Suki Waterhouse、Taylor Swift、Leighton Meester…等人都紛紛在私服或是紅毯造型開始嘗試「整套西裝」造型，她們有看起來很Man嗎？現在就教你幾個小撇步，讓整套西裝也可以很性感，很有女人味！

6種穿搭公式令「很Man」的西裝添女人味，更升格一個檔次（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：女生穿西裝的五種穿搭公式！小撇步讓西裝變性感，也可以充滿女人味】

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