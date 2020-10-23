Emily in Paris︱Lily Collins最愛5款日常帽飾　易襯又時尚

撰文：VOGUE Taiwan
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穿搭模範生莉莉歌蓮絲Lily Collins不論出席紅毯或私下穿搭，都展現時尚實力，近期全球都在關注的火紅影集《艾蜜莉在巴黎》中，莉莉歌蓮絲Lily Collins飾演的女主角艾蜜莉也常依照服裝配戴不同帽子，IG上也能看出Lily私著少不了各式帽款，從最經典的貝雷帽到西部牛仔帽，各種帽款都難不倒她，以下整理出莉莉歌蓮絲Lily Collins經典5種帽子穿搭配戴法。
Lily Collins私著少不了各式帽款，5種帽子穿搭配戴法（按圖查看）▼▼
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：各種帽子都能駕馭！《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯Lily Collins的5種帽飾搭配】