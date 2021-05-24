春夏碎花潮流大熱　劉佩玥一字領顯甜美少女感　戴祖儀半身裙吸睛

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-24 08:00

碎花是每年春夏潮流必備的單品款式，看似無害，卻暗藏危機，稍微配搭不慎，都會變成大媽的模樣，倘若你擔心駕馭不來，那就不如就從劉佩玥、戴祖儀、IU等女星們的碎花造型尋覓靈感，學會碎花衣衫的少女感穿搭技巧，迎上春夏季碎花潮流大熱潮流！

連身裙 x 一字領

劉佩玥穿上一字領碎花裙，盡顯甜美少女感。(arryuu@ig)

最百搭的當然是碎花連身裙，不過也別以為一定穩陣，只要選擇錯了「碎花」一樣能讓你發生慘不忍到的狀況。建議初次嘗試碎花單品的女生，可選擇以淺色系作底色的款式，以及一字領、荷葉邊、公主袖等甜美感設計細節，突顯青春氣息，亦避免選最容易顯老的大圖案碎花。

岑麗香穿上小碎花設計，感覺清新可人。(heungheungeliza@ig)

碎花連身裙多為薄紗、雪紡等輕薄材質，在近來天氣忽冷忽熱的日子，亦可在外套上一件素色衛衣或Oversized針織外套，保暖之餘更能增加層次與造型感，按照當天場合或希望塑造的風格而選擇鞋款，配襯一對高跟鞋增加Girly感、小白鞋營造親和女友感；然而，如果你走開型格路線，則能搭配靴子，如軍靴就是其中一個選擇，故此碎花連身裙絕對是一樣非常百搭，而且適合碎花新手的單品。

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碎花恤衫 x Slim Cut長褲

鄭秀妍（Jessica）以碎花恤衫配襯Slim Cut長褲。(jessica.syj.j@Instagram)

如果想營造多變造型，碎花恤衫亦是另一個好選擇。需要穿上Smart Casual上班的OL，建議可像韓國女星Jessica一樣，以碎花恤衫配襯Slim Cut長褲，搭配高跟鞋營造幹練與輕熟感；或是選擇以特別剪裁設計的半身裙款，輕鬆地增加造型感。

挑選恤衫款式時，也需留意衣袖設計，小碎花的確可打造清新減齡之效，但密集圖案如配上泡泡袖、公主袖，都會容易營造膨脹、顯胖的視覺效果，豐滿女生特別要注意。

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素色上衣 x 半身碎花裙

不規則剪裁的半身長裙款亦能賦予一份時尚氣息。(joeythyee@Instagram)

怕全身太過「花碌碌」，如戴祖儀一樣選擇半身裙一樣可帶來造型感與吸睛效果，建議搭配素色上衣配襯，一來免花上加花，而選對比色更能突出圖案。在質料方面，可選擇薄紗材質款式營造飄逸效果，或是不規則剪裁的半身長裙款亦能賦予一份時尚氣息。

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