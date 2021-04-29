名牌手袋｜網絡瘋傳CELINE將停產2款手袋　1萬入門價要買趁早？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-29 08:00

【CELINE】由Phoebe Philo掌管的Céline簡潔風格深入民心，故當Hedi Slimane於2018年接手創意總監，將Céline改成CELINE引起大批爭議，即使近年推出Monogram和Triomphe款式讓品牌開始漸入佳景，仍有不少女生懷念Phoebe Philo年代的Céline；近日就有網上傳聞指Phoebe Philo設計的其中2款手袋即將停產。

CELINE近年推出Monogram和Triomphe款式開始漸入佳景，不過仍有不少女生懷念Phoebe Philo年代的Céline。(fromluxewithlove@Instagram)

網傳CELINE 2款親民價手袋將停產

Phoebe Philo於2018年離開Céline，Hedi Slimane加入後被批評本身搖滾風格與品牌格格不入，並將Céline改成CELINE。網絡上瘋傳Hedi Slimane將為品牌大改革，亦有指他將會停產Phoebe Philo所設計的款式，最終官方早年僅停產Clasp Bag和Frame Bag。不過最近又再傳出由Phoebe Philo昔日設計的2款手袋將會停產，到底是哪些款式？

▼▼▼【按圖看】網傳即將停產的2款CELINE手袋款，價錢皆是入門價？▼▼▼

Phoebe Philo設計款至今仍是CELINE人氣王

雖然品牌未有證實傳聞消息，但鍾情於舊時代CELINE設計的女生，或可把握機會入手！Phoebe Philo的極簡主義教人留戀不已，簡約設計配上常用色調或併色設計，低調卻具特色，帶高度辨識度，不少袋款都極受女生歡迎，成為熱賣款式，至今仍是品牌的標誌性袋款。以下由Phoebe Philo設計的手袋款式，你又擁有嗎？

▼▼▼按圖看Phoebe Philo設計的手袋款式，Belt Bag、Sangle Bucket Bag至今仍熱賣？▼▼▼

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