蔡嘉欣被指炫富曬名牌手袋　CHANEL、HERMÈS不離身愛投資保值款？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-04 13:00

名牌手袋｜27歲的蔡嘉欣2019年參選香港小姐競選，最後5強止步，但隨即與無綫簽約成為旗下藝人，一直不乏工作機會，包括客串劇集及主持節目。近日她與一眾《姊妹淘》主持接受訪問，談及任職ibanker的男友送上5位數支票作生日禮物，並直認自己「現實」，被網民指她是「拜金港女」。其實蔡嘉欣過去言行一向被指是「炫富」，曾在Instagram上大曬40萬現金，又經常大曬名車及名牌手袋。

蔡嘉欣自爆生日獲男友送贈5位數支票。（kayan.c@ig)

蔡嘉欣向來理財有道，入行前經營時裝店及做模特兒，又是美妝KOL，年紀輕輕便成為圈中「小富婆」。蔡嘉欣不時在IG和其個人YouTube Channel上分享她的名牌手袋，買得精明的她在選購名牌手袋時也十分眼光獨到，幾乎每款都是保值款，有些甚至是升值款。鍾情於CHANEL手袋的蔡嘉欣，早年在思前想後之下才入手的CHANEL Boy款式。根據外國知名時尚網站Bragmybag由2015年至2019年的統計資料，CHANEL Boy4年間加價了35%。而蔡嘉欣曾提及當年入手價為$34,000，現在相同款式據悉在香港官網價錢已升達$41,000，買到就是賺到。

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「一袋難求」的Hermès成蔡嘉欣新寵？

而貴婦品牌Hermès則是蔡嘉欣近年鍾情的品牌，入手的款式包括有大熱的斜孭袋款式「Constance」、水桶袋「Picotin 18」等。眾所周知Hermès的常出現「有錢難買」的情況，雖然Hermès否認有「配貨制」，但不少網民或KOL都曾分享購買Hermès袋的經驗，指出熱門款式常常要「配貨」到指定金額或者有大額消費記錄才能入。想要購買全新的Hermès袋真是金錢和關係都缺一不可，因此熱門款式在二手市場交投「熱烈」，價格也居高不下，擁有Hermès手袋可說是身份象徵，也是不少女生夢寐以求的終極夢想手袋！

蔡嘉欣近年入手多個Hermès手袋，圖中款式為 Picotin 18。（IG@kayan）

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