46歲張玉珊事業豐收感情空白　嘆愛情不像談生意：不能說想要就要

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-05-02 22:00

張玉珊（Shirley）早前接受節目《諸朋好友》訪問時，除與蘇永康暢談友情外，更罕有提及與向華勝8年無疾而終的一段情。現年46歲的張玉珊亦透露至今仍是感情空白，自覺無愛情運的她，表示對愛情是抱隨緣心態，更曾言：「找個我很愛的人，會比較困難。」

張玉珊（Shirley）早前接受節目訪問，罕有提到自己的感情狀況。(《諸朋好友》節目截圖）

張玉珊做事從不愛走捷徑 28歲成為最年輕的上巿公司主席

張玉珊（Shirley）最為人熟悉除是與向華勝有過一段情之外，她的女強人形象亦深入民心。張玉珊年輕時被星探發掘入行，其後便淡出幕前從商。當年僅25歲的張玉珊已成為美容纖體公司「修身堂」的創辦人；28歲時更躍身成為最年輕的上巿公司主席，對美容生意事事親力親為的張玉珊，拼搏將公司業績提升，在高峰時更把上巿公司轉讓出去，有傳當時張玉珊已達數億元的身家。

當年僅25歲的張玉珊，已成為美容纖體王國「修身堂」的創辦人，現時46歲的她仍然保養得宜。（shirley_msc＠IG)

我不愛抄捷徑，只要眼前有路，便會拼命走，就像阿甘一樣，只管往前跑，哪管要比別人多跑幾倍路，也要跑到終點。 張玉珊（Shirley）

【按圖看】張玉珊當年被星探發掘入行，雖然入行短短時間便淡出幕前從商，但張玉珊當年的青純樣貌還是令觀眾印象深刻。▼▼▼

張玉珊從小習慣靠自己 對待愛情獨立不依賴另一半

張玉珊對於自己的人生，亦甚有追求。(張玉珊@微博)

據悉張玉珊在24歲時認識了向華勝，有指好勝的張玉珊為證明自己能力，揚言永遠不會參演對方所開拍的電影，甚至被男友與同事質疑，男方更認為張玉珊是「細路女」，而創業更是天方夜譚的事，枉論去談成功？但張玉珊當刻只管把事業做好，更有指她把公司查詢的熱線電話全轉駁到自己的手機，每個查詢電話也都親自接聽，親自貼宣傳海報，事事親力親為，憑自身的努力以名商業頭腦，在商界打響名堂。當年她起用鄭欣宜做代言人，從超過200磅的體形，曾於1年內減去逾100磅締造出瘦身界神話，也奠定了張玉珊纖體界女王的地位。

事事親力親為的張玉珊在年輕時已是上巿公司主席。(張玉珊@微博)

很討厭別人覺得我是靠誰。 張玉珊（Shirley）

我靠慣自己，從小不懂得在感情上如何為自己爭取，我從不會給別人壓力去迫使對方為我做什麼，包括在男女關係上。 張玉珊（Shirley）

張玉珊雖然已46歲，但樣貌身材仍維持得很好。(shirley_msc@IG)

張玉珊口裏常說不愛依賴別人，從來都愛自己一個面對所有，但談愛情不像談生意，當中附出都是計算不了，有時純粹愛情只是累了想找個人依靠；傷心時想找個心靈樹洞，幸福甘甜時有一個人與你共享。

張玉珊對愛情如經商般務實：「我是個不會要求的人，也不會強迫對方配合自己，當思想一旦分歧，很自然漸行漸遠。」或許很大程度是因為張玉珊生於傳統的潮州家庭，從小被培養凡事需依靠自己，就連談戀情一事也被教養得不可全然依賴對方。「我家是傳統潮州人家庭，媽咪對我非常嚴格，每件事都不可以錯......自細訓練到好獨立。」

▼▼▼【按圖看】張玉珊是保養得直宜的「美魔女」，46歲的她膚質比起少女還要好？▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

張玉珊漸漸習慣了當在愛中遇到問題，也只自然地選擇獨立，不太會向對方流露心底的情緒感受，而當一段關係存在價值觀差異，但又缺少充分的溝通，感情亦易冷卻失掉火花，最後難逃無疾而終的結果。

張玉珊是倔強的美人兒，雖然不是小鳥依人，但渾身都散發著自信的光芒和魅力。對她而言，愛情不如像經商手腕般運籌帷幄，甚至比做生意更難：「感情與做生意不一樣，感情很難，不能說想要就要。」因緣際遇，但相信若是對的時間，對的人總究還是會遇上。

同場加映：【按圖看】楊寶玲港姐冠軍變珠寶界女強人，2次離婚終嫁初戀：感覺就像昨天（延伸閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

同場加映：【按圖看】梅小惠與曾偉權分手後單身至今，感嘆只愛過1次：上天會給我更好（延伸閱讀）▼▼▼