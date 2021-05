ZARA全新彩妝系列開賣5大賣點　$200內入手精選15件超高性價比

撰文: 程佩敏 最後更新日期: 2021-05-14 10:56

ZARA彩妝|ZARA繼推出唇膏系列後,今年度全面提升產品種類,推出多達130件彩妝品系列,由眼影、胭脂、唇膏到指甲油一應俱全,價格親民,5大賣點值得注恴,5月13日開賣!

ZARA全面提升產品種類,推出多達130件彩妝品系列,並於5月13日開賣。(zara@Instagram)

ZARA 全新彩妝系列主打純素美妝

ZARA 於2018年12月首次推出唇膏系列,標榜法國製造以及親民價格成功吸納一班美妝愛好者。唇膏系列以黑色包裝為主,主打奢華格調。是次所推出的彩妝系列品牌邀請到英國化妝師Diane Kendal合作,包裝以純白色調作賣點,並由可持續的物料製成,設計極簡,以Z作為靈感,呼應ZARA品牌名,希望帶出「There is no beauty, only beauties」的訊息,價格親民,HK$49起。

▼▼▼按圖看ZARA彩妝系列5大賣點,合作對象Diane Kendal竟大有來頭?哪些產品設補充裝,有哪些抵買之選?▼▼▼

ZARA彩妝系列包裝以純白色調作賣點,並由可持續的物料製成,設計極簡。(tidy_mi@Instagram)

ZARA彩妝系列正式開賣 部份妝品設補充裝

ZARA彩妝系列多達130件彩妝品,包括眼影、胭脂、唇膏、指甲油、化妝掃,唇部產品方面選擇眾多,啞光唇膏、緞面唇膏、柔霧唇膏以外,亦設有潤唇膏,全部均設補充裝,一旦購買了第一支唇膏後,日後就只需購買補充裝,達到環保目的之餘亦相對便宜。另外,彩妝系列提供共39種色調指甲油,包括純色、珠光和亮粉效果的色調,售HK$59,全部以大量天然成份製成,標榜與傳統指甲油一樣持久,喜歡美甲的女生亦可入手。

▼▼▼ZARA彩妝系列囊括唇膏、眼影等多達130件產品,按圖看精選15件新品推介▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

ZARA彩妝系列於5月13日正式發售,暫時只有網店能買得到;有興趣的女生不妨率先入手,雖未能親自在店舖試色,但由於價格親民,相信即使收到實物後不喜歡,也不會感到非常肉赤;加上品牌一向設有30日退貨安排,但要留意的是美妝產品需保持原始包裝未拆封,亦僅提供上門收貨方式退貨。

▼▼▼同場加映|2021年眼霜10大新品推薦 最平HK$245兼具預防皺紋及美白效果?(延伸閱讀)▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映|想有一把亮麗秀髮,頭髮護理產品亦要加倍用心選擇。2021年護髮產品推介(延伸閱讀)▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映|GU於2020年出化妝品「#4me by GU」,按圖看款式與價錢、優點缺點立即公開(延伸閱讀)▼▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼同場加映|過往亦不有少時裝品牌踩入美妝界,推出彩妝用品,你又有用過嗎?▼▼▼