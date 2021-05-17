名牌減價｜ZARA、PULL&BEAR限時減價　精選20款人氣手袋$200入手

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-17 20:00

【ZARA、PULL&BEAR減價手袋】ZARA及姊妹品牌PULL&BEAR價錢親民又貼近時尚趨勢，一直深受小資女追捧， 兩個品牌官網正進行限時減價，ZARA手袋低至45折《01女生》精選20款折後HK$200有找的抵買之選，是時候入手了！

【ZARA、PULL&BEAR減價手袋】ZARA減價手袋款式百搭易襯，低至45折，極之吸引。(ZARA)

ZARA手袋低至45折 包括多款人氣款式

ZARA手袋款式一向多選擇且設計新穎，小手袋以外，亦有實用型大手袋款式可當作返工袋。是次減價手袋款式吸引，包括春夏大熱編織袋、水桶袋，以及輕鬆好揹的腋下包，返工或外出休閒，時尚百搭易襯，減價款式低至45折。

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PULL&BEAR價錢令人心動 最平只$129

不少女生都會留意ZARA姊妹品牌PULL&BEAR的服裝，其實手袋款式也值得留意，款式傾向休閒，簡約素色的設計容易搭配造型，加上價格親民，絕對有驚喜。是次減價手袋主要以黑色、大地色調款式為主，包括背包、帆布袋以及斜揹袋，尺寸傾向大型，適合追求實用的女生。

【ZARA、PULL&BEAR減價手袋】PULL&BEAR黑色斜揹袋減價後HK$199（原價HK$229），款式大體不失禮。(PULL&BEAR)

其中極為推介黑色斜揹袋，黑色袋身拼合銀色開合扣以及金屬鏈帶，設計不輸大牌。PULL&BEAR減價手袋，低至HK$129可入手，粗用也不心痛，絕對要把握低價入手機會。

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