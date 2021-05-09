撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-09 13:00

名牌手袋｜不少嬌小女生都會購買童裝衫，除了貼近小個子身形以外，價錢亦比一般女裝相宜。不過原來童裝手袋也是不容錯過的好物，FENDI、GUCCI、CHLOÉ等名牌亦有推出童裝手袋，價格親民，款式時尚絕不過份稚氣，亦能追及迷你手袋熱潮，適合想以較低價錢購買名牌手袋的女生。

名牌童裝手袋更抵玩？適合小資女入門

時興迷你手袋，雖然某部份款式亦是名牌入門必買選擇之一，但對於預算有限的小資女而言，均是一個起兩個止。相反，童裝名牌手袋尺寸只是略為縮小，但同樣具有精緻質感，設計一樣極具辨識度，令人一看就知是名牌出品，價錢卻比女裝手袋相宜得多，多買數個搭配造型也不會太心痛。

CHLOÉ早前推出Woody系列，無論是帆布袋或藤袋都隨即大賣，但原來童裝手袋亦有藤袋款式？(CHLOÉ)

CHLOÉ大熱藤袋「童裝版」只要數百元入手

CHLOÉ一向都是小資女最愛品牌之一，早前Woody系列一推出隨即大賣，無論是帆布袋或藤袋都在社交平台被瘋狂洗版，成為當季IT Bags。雖然價格約5千有找，比起萬元級起跳的大牌尚算「親民」，但CHLOÉ的童裝手袋其實更抵買；除了Tote Bag以外，有兩款藤袋也只是1千元有找，雖然容量或許不及正常女裝手袋般，但亦足夠應付日常所需。

名牌手袋｜左圖為FENDI女裝款式Mini Mon Tresor，右圖為FENDI童裝Zucca-Print Tote Bag，兩者外形相似，價錢卻相差近2千。(miku_0321@Instagram；FARFETCH)

FENDI經典款推小童版本 價錢更親民

鍾情於經典款式的女生，亦可選擇FENDI童裝手袋。FENDI為By The Way以及Mon Tresor推出小童版本，不過價錢就相對便宜，以Mon Tresor為例，迷你尺寸在官網售HK$14,800；而童裝Zucca-Print Tote Bag僅售HK$12,815，平接近2千元，而且外形上與女裝款式幾乎一模一樣，完全不會覺得是童裝手袋。

童裝名牌手袋在外形上看不出「破綻」，充滿大牌風範，即使是大人使用也不會失禮。(fendi)

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