粉底掃｜$200以下推介：$1xx入手平價版植村秀　台開架牌無痕易推

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-05-16 14:00

粉底掃｜近年底妝工具推陳出新，如美妝蛋、矽膠粉撲等，但大部份化妝師仍喜歡用粉底掃上妝，全因妝容貼服均勻更持久，又能減省粉底液用量。底妝是整個妝容中最基礎也是最重要的一環，作用在遮蓋暗瘡、色斑、毛孔等瑕疵、令膚色變得均勻光亮。然而，要化一個漂亮的底妝不如想像中簡單，既能遮瑕又能自然透薄大概就是底妝最高境界。為此，選擇一枝適合的粉底掃相當重要。

粉底掃上妝更輕薄自然。（IG@nuuuma2）

不少女生覺得粉底掃「難用」，容易殘留粉痕，不適合新手，但其實只要將粉底液少量多次，均勻地沾取使用，就能輕鬆駕馭粉底掃。當然，選一枝適合的粉底掃也很重要，市面上粉底掃種類繁多，價錢由數十元至數百元，初開始用粉底掃難免眼花繚亂，不妨先從平價又評價不錯的開架品牌入手。以下8款粉底掃，定價全是$200有找，卻獲不少用家好評，小資女不妨入手。

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