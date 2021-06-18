ZARA、H&M年中大減價　日本熱賣編織手袋75折　平價版BV$3XX入手

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-18 18:00

【ZARA、H&M減價】ZARA、H&M款式多又貼近時尚趨勢，向來都是女生們逛街必去的地方，近日兩個品牌均推出年中減價折扣，不少人氣單品都以優惠價發售，數十元起就能入手，性價比極高。

ZARA實體店、網店年中大減價 種類齊全折扣多

ZARA實體店與網店進行大減價，指定男、女、童裝低至5折發售，多款連身裙、短褲、西裝外套均設減價，除了Smart Casual款式以外，休閒風格服裝、手袋、鞋履等亦包括在內，不論是當作返工或日常穿搭亦非常適合。

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【ZARA、H&M減價】ZARA不少人氣手袋款式限時減價，包括充滿夏日氣息的編織袋。(minminmaaa@Instagram)

ZARA大熱手袋款低至7折 必搶「平價版BV」

除了服裝，ZARA手袋一向深受女生喜愛，不少人氣手袋款式亦列入是次減價範疇內，尤其是充滿夏日氣息的編織袋；特別推介日本女生熱捧的金屬效果卡扣編織手拿包，手袋為撞色設計，加上黑仿皮併竹藤材質更具質感亦適合四季使用，迷你尺寸配合手挽方式使用，即能為造型增加可愛氣息，75折後HK$299，相當划算。

【ZARA、H&M減價】ZARA絎縫編織真皮單肩包原價HK$549，7折後HK$359，相當抵買！(neni.mo@Instagram)

另外1款米白色真皮單肩包外形則與Bottega Veneta大熱款式Cassette甚為相似，一直被貫以「平價版BV」之稱，在日本更是掀起搶購潮，在IG上瘋狂洗版。ZARA絎縫編織真皮單肩包以真皮材質製造，以7折後HK$359價錢來說，絕對是超值！

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H&M夏季大減價 懶女生至愛連身裙$70起

鍾情於連身裙的女生，就不能錯過H&M的夏季大減價。由即日起，H&M香港及澳門門市、官方網店進行減價優惠，多款連身裙以優惠價出售，包括適合上班的恤衫裙以及薄紗長袖款式，亦有充滿夏日感的碎花連身裙款；其中1款碎花裙為A字版形及收腰設計，有助修飾身形比例同時具顯瘦效果，由原價HK$179減至HK$100；減價貨品最平僅HK$70就能入手，不妨趁優惠購入心頭好。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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