香港小姐2021｜首輪面試碎花與白裙對戰　歷屆三甲都穿幸運顏色？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-10 18:22

港姐2021｜一年一度盛事《香港小姐競選》今日（10/6）舉辦首輪現場面試，云云參選佳麗中，比往年多了一片花海，亦有部份女生以穩陣白裙迎戰。當然，每年都總有一班參選佳麗失手，打扮似街坊，未知又會否直接影響評委對其印象？

▼▼▼【按圖看】一班參選佳麗打扮，戰衣似普通OL，未能突圍而出？▼▼▼

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碎花裙展現青春甜美，略嫌未夠大體？

香港小姐強調「美貌與智慧並重」，亦無疑是青春活力的象徵。今屆首輪面試中，不少參選佳麗都以碎花裙示人，恰巧也是選擇V領、平口剪裁款式，露出鎖骨位更顯瘦。不過碎花裙一向「蝦人著」，除了外有種度假休閒感，一失手更是容易顯老充滿「大媽味」，用來作戰衣似乎未夠莊重大體，也難以駕馭。比起港姐面試，也更似是與男朋友外出約會之造型。

▼▼▼【按圖看】穿碎花裙一失手似大媽，青春無敵還是鄉土味濃？▼▼▼

打扮似「將軍澳街坊」，衣著太隨便如同路過？

面試的衣著打扮是決定能否進入複選的關鍵之一，不過以下參選佳麗似乎無心戀戰，以露腰裝、T-Shirt、短裙，甚至Cap帽等造型出席，風格不同卻如同「將軍澳街坊」的打扮一樣，未知又會否入選？

▼▼▼【按圖看】一班「將軍澳街坊」參選佳麗， Cap帽、牛仔褸造型面試？▼▼▼

白裙穩打穩扎港姐面試必選？

港姐2021｜23歲Vienna以單肩（One Shoulder）連身裙展現健康小性感。（01娛樂圖片；葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

只要避開太古怪或性感設計，白裙基本上都不會出事，故一直都是面試港姐的首選戰衣。今屆不少面試佳麗都選擇穿上白裙示人，簡潔款式配合淡妝呈現大方知性一面。不過要突圍而出，就要從剪裁入手，有參選佳麗以單肩（One Shoulder）連身裙展現健康小性感，配合Ruffles設計點綴，比普通一條白裙更有特色。不過，也有參選佳麗選擇大路的喱士通花設計，當站在一起時，實在有撞裙感覺，難令人印象深刻。

▼▼▼【按圖看】穿白裙的面試佳麗，穩陣但款式太似難搶鏡？▼▼▼

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歷屆三甲港姐面試也穿白裙成當選幸運顏色？

純白裙款貼近女神感覺，回顧歷屆不少榮獲三甲的香港小姐亦曾於面試時穿上白色連身裙，可說是當選的幸運顏色。白裙配合簡潔妝容與少量首飾的造型，已輕易呈現其氣質個性，2018年冠軍陳曉華、2019年亞軍王菲均選擇連身裙款，而2015年季軍郭嘉文則以白色背心配襯淺色調碎花半身裙，聰明地以白色上衣中和碎花的休閒感，搭配更有一份鄰家女孩氣息。未知穿著白裙面試是否為過往三甲港姐入圍的原因之一，但肯定的是最安全穩陣的顏色。今屆選以白裙面試的佳麗未知又有否運氣進入複選？

▼▼▼【按圖看】歷屆港姐面試時穿白色戰衣的三甲港姐▼▼▼

▼▼▼同場加映｜1998年香港小姐四料冠軍向海嵐5個凍齡保養方法，健康飲食重要，但保持心境，從內入手更有效？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜碎花裙能增加春夏氣息，不過需避開某些剪裁；如何可視覺更顯瘦？必看5大穿搭小貼士（延伸閱讀）▼▼▼