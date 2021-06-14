H&M、MANGO限時減價｜裙款低至$50性價比高　30款優惠返工衫推介

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-14 18:00

【H&M、MANGO減價】H&M、MANGO單品款式緊貼時尚潮流，價格實惠，高性價比的賣點吸引一眾小資女追捧，兩個品牌正分別進行限時減價，多款恤衫、連身裙款包括在內，適合用來作返工衫。不妨把握機會，購入新裝為沉悶上班日增添一點生氣吧！

H&M即日起進行限時夏季大減價，多款恤衫及裙款以優惠價發售。(H&M)

H&M夏季大減價 裙裝最平$50性價比極高

H&M推出香港及澳門門市、官方網店的限時大減價優惠，款式多以容易配襯的白色、黑色、卡其色為主，亦有充滿夏日感的印花單品。減價貨品包括多款恤衫，雖然以長袖為主，但材質多為薄紗面料，透氣度高，最適合時常長時間於冷氣辦公室的OL們，而且垂墜感重，一點也不覺厚重，搭配半身裙或褲裝同樣好看！半身裙方面，亦有鉛筆裙、百褶裙等款式，優惠價最平$50就能入手，返工及日常兩穿，相當抵買！

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MANGO恤衫、連身裙等都設減價促銷，特別推介連身裙款，大大節省返工襯衫的時間。(H&M)

MANGO多款連身裙減價 配襯西裝外套時尚又莊重

MANGO的設計出名簡約而高質，質感一點也不輸大牌。是次MANGO網店正進行減價，恤衫款、半身裙以外，亦包括大量連身裙款，雪紡、綿質、恤衫材質應有盡有，適合不同風格的女生；在繁忙工作天節省襯衣服的時間，隨手拿起裙裝套上即能換來優雅造型，方便至極。另外，亦可搭配西裝外套，綿質為主的質料即使在夏天穿著也不會過份侷促，亦能打造造型層次感，其中格仔西裝外套款減價後HK$359即可擁有，不容錯過！

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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