名牌手袋「焦糖杏色」大熱　FENDI、LOEWE 10款必入注目手袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-18 08:00

名牌手袋價值不菲，想要耐用襟興，除了入手各大品牌的經典款式、黑色以外，亦可考慮同樣百搭易襯的「焦糖杏色」，FENDI、BURBERRY、LOEWE等品牌均推出「焦糖杏色」手袋款式，百搭易襯，適合不同造型使用，亦能點亮夏日造型。

名牌手袋｜FENDI、BURBERRY、LOEWE等品牌均推出焦糖杏色調的手袋款式，適合不同造型使用。(matej.zatko.fendi@Instagram)

「焦糖杏色」為棕色色調，一直都是長興顏色，不容易退流行，甚至比黑色更能點綴造型，耐看同時趕走沉悶感，絕對值得投資一個「焦糖杏色」手袋！DIOR手袋一向受女生喜愛，而DIOR亦為大熱款式30 MONTAIGNE加入「焦糖杏色」，搭配金屬「CD」鎖扣感覺復古高貴；亦有推出以多色棉製成的CARO款式，手袋為手工刺繡，配以波浪形設計，極具玩味感與夏日氣息。

推介以下「焦糖杏色」今年備受注目的名牌手袋，有大容量的實用款式，亦有迷你款式，適合不同喜好與預算的女生。

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