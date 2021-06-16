Pandora大熱手鐲半價　agnès b頸鏈低至$5XX　30款減價小資女飾物

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-16 08:00

【Pandora、agnès b.、Monica Vinader減價】日常穿搭中，配上簡約首飾即時為整體造型加分，增加吸睛度。Pandora、agnès b.、Monica Vinader官網正進行限時減價優惠，指定款式低至半價，首飾控絕不能錯過！

Pandora、agnès b.、Monica Vinader官網正進行限時減價優惠，指定款式低至半價！(Monica Vinader)

Pandora飾物低至半價 會員3件以上再額外8折

Pandora由即日起至6月27日進行低至半價的夏季減價， 戒指款折後價最平HK$199即能入手，深受女生喜愛的大熱Pandora Moments手鐲由原價HK$3,699減至HK$1,479，單獨配戴簡約具質感，亦可自行搭配吊飾作點綴，多款吊飾均以優惠價發售，就連迪士尼系列亦包括在內。而Pandora會員購買2件減價貨品可享額外9折，3件或以上則獲額外8折，非常划算。

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agnès b.「b. logo」款式多 手鏈最低$400有找

agnès b.眾多產品均刻有b. logo設計，不俗套又能增加辨識度。是次減價優惠中亦包括多款b. logo首飾，ICONIC HANDWRITING BRACELET減價後只需HK$392；手鏈以外，頸鏈、戒指亦設減價，心形耳環優惠價HK$792，心形頸鏈HK$1,112，高精緻度，百搭又易襯，值得入手。

▼▼▼【按圖看】agnès b.精選10款減價首飾，「b. logo」款式時尚辨識度高▼▼▼

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Monica Vinader多款標誌性手鏈低至半價 附免費雕刻服務

英國品牌Monica Vinader設計簡約，以鑽石、寶石配襯編織或18K白金鏈不失單調感，故一直深受女生歡迎。夏季大減價中，多款精選手鏈、手鐲、耳環、頸鏈、戒指低至半價，亦包括Friendship系列等標誌性手鏈款式，Baja Skinny Friendship Chain Bracelet原價HK$2,000，折後只HK$1,200，部份款式更設有免費雕刻服務，大大增加個人化感覺，不論送禮或是自用皆宜。

▼▼▼【按圖看】Monica Vinader精選10款減價首飾，簡約設計不論是上班穿著還是休閒造型，都易於搭配。▼▼▼

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agnès b.「b. logo」款式多 手鏈最低$400有找

agnès b.眾多產品均刻有b. logo設計，不俗套又能增加辨識度。是次減價優惠中亦包括多款b. logo首飾，ICONIC HANDWRITING BRACELET減價後只需HK$392就能入手；手鏈以外，頸鏈、戒指亦設減價，心形耳環優惠價HK$792，心形頸鏈HK$1,112，高精緻度，百搭又易襯，值得入手。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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