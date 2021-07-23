穿搭教學｜掌握10大穿搭技巧　平價單品也能穿出精品般的高貴質感

有沒有發現街上總有些女生，「穿起龍袍也不像太子」，即使身上全是名牌精品，或是全是時下流行單品，但整體觀感就是跟「質感」和「精緻」這些時尚形容詞摸不著邊。其實要成為一位時尚女性，最重要的就是衣著品味「衣品」。只要培養出高衣品，不但可以更懂得購入適合自己的衣物，還能逐漸駕馭更多不同風格的衣著，並創造出專屬風格。以下 10 個讓人提升衣品的重點，每個女性都不能忽略！



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1. 尺寸合適是首要條件

你有試過在外國網店購買衣物，或是季節減價的時候，看到漂亮的衣服賣得很便宜，就決定買下，回到家才發現尺寸不合適嗎？先不論穿搭風格及技巧，要造型好看，首要條件就是衣服稱身，以後不要再胡亂購物，合身的才買！

2. 今期流行不代表一定適合你

時尚潮流就像個不停頓的循環，每年每季所流行的都不一樣，當然追上潮流可以顯示你的時尚敏銳度，但事實上並不是每個「今期流行」都適合你。找尋適合自己風格，同時以經典、不會過時的衣物作搭配，才是顯示衣品的重點。

3. 經典款減少大部分穿搭煩惱

剛才提到不會過時的經典款單品就有白裇衫、牛仔褲、皮褸、西裝套裝、小白鞋、 Mary Jane 鞋等，簡單的配搭已經可以顯示優雅簡潔氣質，絕不會出錯之餘，也可減少平時出門前的穿搭煩惱。

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4. 俐落大方比滿身名牌更重要

很多人都以為要顯示自己的衣著品味，就要靠身上的名牌標誌作記號，當然時尚大牌的產品都有它們的魅力，但其實只要款式適合自己，無需整身大牌子，即使是一身俐落大方的純色小牌造型，也可突顯你的個人品味。

5. 殘破、帶有污漬的衣物會大扣分

相信大家都明白「魔鬼藏在細節中」的道理，時裝也一樣。造型某程度上也能反映個性，一件泛黃的白襯衫、一件領口鬆垮的 T-shirt、一雙破殘的皮鞋，就會顯示到你的馬虎、草率，這些令造型大扣分的重點，同時也會令你給人的觀感大扣分。

6. 留意印花圖案的選擇

印花圖案在春夏季尤其流行，但這些衣服會令女生卻步的主要原因，就是擔心上身後就會顯得老土。如果也要避免顯得俗氣，可以選擇小印花圖案，因為小印花比起大印花看起來會比較清新，而淺色系也會比深色系容易駕馭，另外，局部印花也會更安全！

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7. 謹守基本搭配原則

顯示高衣品的造型，不一定要過於著重色彩或層次搭配，反而謹守一些基本搭配原則：「上短下長，上長下短」、「上鬆下緊，上緊下鬆」、「上繁下簡，上簡下繁」，不但可以讓身型看起來更平均，也可以為造型作出微妙的平衡。

8. 選對衣物顏色達致顯白效果

在彩妝上我們會留意用色是否具「顯白」效果，其實衣物也一樣。例如黃皮膚的亞洲人應盡量避免顯黃、顯黑的卡其色、咖啡色等；黑皮膚的女生，則要避免螢光色的單品。除了黑、白、灰，藍色調、大紅色和粉色系，都是穩陣的色調選擇。

9. 觀察自己身型，避開穿搭地雷

要完成高質感的造型，就必先要了解自己，觀察自己的身型特點、找出適合自己的風格，從而避開穿搭地雷。例如下半身較寬大的話，就不要穿 A 字裙或緊身褲；上圍較豐滿的女孩，就不要穿有荷葉邊的娃娃裝；肩膊及上身豐厚的話，就不要穿樽領緊身毛衣等。

10. 優雅儀態能使你魅力大增

最後，雖然不關衣著或穿搭事，但這因素同時會嚴重影響你的整體觀感，那就是禮儀及姿態。個人散發的氣質絕對會影響穿搭的觀感，即使穿著再名貴的衣服，舉止粗魯、為人不修邊幅，也只會將衣服的價值也一同降低，所以各位女士，隨時都要注意自己的儀態！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】