雨靴不會顯矮又腳臭！一文教你挑選要點和保養方式　附品牌推薦

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-03 07:02

你知道雨靴該怎麼挑嗎？這篇我們要幫大家整理關於雨靴的挑選、保養疑難雜症，以及這季最潮的雨靴款式，快來幫自己挑一雙最 swag 的雨鞋！

陰雨綿綿的天氣，好在我們還是可以靠穿搭喚回好心情，一雙時髦、好搭配的雨靴絕對是雨天好朋友，但你知道雨靴該怎麼挑嗎？這篇我們要幫大家整理關於雨靴的挑選、保養疑難雜症，以及這季最潮的雨靴款式，快來幫自己挑一雙最swag的雨鞋，一起帥一波吧！

雨靴應該點揀好？需要保養嗎？一次為你解答（點圖放大了解）▼▼▼

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除了HUNTER，還有這幾個雨靴品牌你要知，包括英國王室也是忠實粉絲的這一個（點圖放大了解）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：MeFashion 「雨靴要怎麼挑？」5個重點讓你雨天出門照樣帥一波！】