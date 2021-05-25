穿高跟鞋不再痛苦！6大秘訣讓你輕鬆駕馭：想像走直線、拱起腳

穿搭筆記
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瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe曾說過：「給女孩一雙對的鞋，她就可以征服世界。」當然啦，這雙不會是普通的平底鞋、帆布鞋或是涼鞋，一定是雙高跟鞋。不過高跟鞋常常令人又愛又恨，穿上後比例完美、身材高挑等好多優點，但穿上不會走、用錯施力點不但苦了自己，還苦了一雙腳，以下六個秘訣讓你學會高跟鞋該如何穿，之後美美出門沒問題。

愛美又怕辛苦？高跟鞋其實應該這樣穿！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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高跟鞋實在不好駕馭，但是一旦駕馭了，就如瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe所說的，去征服世界吧！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：高度和優雅並存！初學者必看6大穿高跟鞋祕訣讓妳走路更優雅】

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