穿高跟鞋不再痛苦！6大秘訣讓你輕鬆駕馭：想像走直線、拱起腳

瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe曾說過：「給女孩一雙對的鞋，她就可以征服世界。」當然啦，這雙不會是普通的平底鞋、帆布鞋或是涼鞋，一定是雙高跟鞋。不過高跟鞋常常令人又愛又恨，穿上後比例完美、身材高挑等好多優點，但穿上不會走、用錯施力點不但苦了自己，還苦了一雙腳，以下六個秘訣讓你學會高跟鞋該如何穿，之後美美出門沒問題。