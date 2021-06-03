王妃穿搭｜名牌千鳥格連身裙配百元圈形耳環　凱特再顯穿搭功力

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-03 11:02

凱特王妃Kate Middleton日前出席活動再度穿上鍾愛的紅色連身裙，而搭配只要港幣約96元的ASOS耳環意外成話題。

凱特王妃Kate Middleton早前與威廉王子William Prince(The Duke and Duchess of Cambridge)一同出席Victoria and Albert Museum（V&A）活動，慶祝英國博物館在疫情艱困時刻後重新營業的好消息。

穿搭模範生凱特王妃Kate Middleton戴著一樣來自於Amaia兒童口罩品牌的黑色口罩（這次不是招牌的碎花圖案口罩了！），身穿Alessandra Rich紅色千鳥格紋連身裙以及Jennifer Chamandi黑色高跟鞋，手拿著英國品牌Mulberry手提袋。

快來見識一下凱特王妃這次如何用高低價位單品混搭吧！（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

除了服裝、鞋子和包款，凱特配戴的飾品一直也受到時尚迷和皇室迷關注，因為喜歡高價位和低價位混搭的凱特，總會有意想不到的挑選，像這次，凱特王妃選擇了英國知名平價網購平台ASOS的圈形耳環，售價僅港幣約96元）。不意外地，耳環已被秒殺售罄了。項鍊也是來自於英國品牌Spells of Love以及Asprey。

同場加映：凱特最愛飾物品牌盤點 耳環粉絲必入手平價高質感之選（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

同場加映：凱特新手袋再成焦點 台灣設計師品牌 定價逾萬元媲美一線名牌？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

凱特王妃也開始拿「小廢包」！來自英國小眾品牌DeMellier，凱特款只要台幣一萬初

有一種口罩叫「凱特王妃」！來自倫敦童裝品牌，碎花圖案款價格親民，一曝光就完售

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：耳環只要台幣$400！凱特王妃出席V&A展覽，紅格紋洋裝搭配ASOS耳環再展混搭功力】