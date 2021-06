王妃穿搭｜名牌千鳥格連身裙配百元圈形耳環　凱特再顯穿搭功力

撰文: VOGUE Taiwan 最後更新日期: 2021-06-03 11:02

凱特王妃Kate Middleton日前出席活動再度穿上鍾愛的紅色連身裙,而搭配只要港幣約96元的ASOS耳環意外成話題。

凱特王妃Kate Middleton早前與威廉王子William Prince(The Duke and Duchess of Cambridge)一同出席Victoria and Albert Museum(V&A)活動,慶祝英國博物館在疫情艱困時刻後重新營業的好消息。

穿搭模範生凱特王妃Kate Middleton戴著一樣來自於Amaia兒童口罩品牌的黑色口罩(這次不是招牌的碎花圖案口罩了!),身穿Alessandra Rich紅色千鳥格紋連身裙以及Jennifer Chamandi黑色高跟鞋,手拿著英國品牌Mulberry手提袋。

除了服裝、鞋子和包款,凱特配戴的飾品一直也受到時尚迷和皇室迷關注,因為喜歡高價位和低價位混搭的凱特,總會有意想不到的挑選,像這次,凱特王妃選擇了英國知名平價網購平台ASOS的圈形耳環,售價僅港幣約96元)。不意外地,耳環已被秒殺售罄了。項鍊也是來自於英國品牌Spells of Love以及Asprey。

