日系流行「淡色女子」全攻略　奶茶祼色系打造溫柔知性形象

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-06-14 07:02

這幾年不只韓系當道，其實日本流行趨勢也默默改變了，想到日系不再只有印象中繽紛、多層次的搭配。最新受到20代、30代女子喜愛的「#淡色女子」趨勢你一定要跟上！

什麼是「#淡色女子」

隨便在IG上搜尋「#淡色女子」的hashtag，就有50幾萬搜尋結果！最直接的特色就是駝褐色的奶茶色系、裸杏色系，在視覺上看起來是很溫柔、軟萌的，比起大鳴大放的繽紛色彩，日本年輕女子現在更喜歡利用這些清淡的奶茶色襯托本身氣質，打造溫柔小姊姊的氛圍。

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穿搭：色系簡單卻藏小巧思

其實在穿搭方面日、韓系很像，但仔細觀察還是可以發現兩種風格的差異，韓系歐膩在服裝選擇會比較貼身，可以展現曲線；而日本女孩的服裝版型則會比較寬鬆，像是在袖口、褲管都常出現小喇叭的效果，看起來會更慵懶舒服。

每件單品的設計都很簡單，但日本女子還是發揮他們天生的搭配本領，會利用多層次的搭配，透過異材質、類似色系、長短差異，在平凡的穿搭中展現出高衣Q。

髮色：透明感顯白髮色

這幾年日本女子的流行髮色關鍵就是三個字－透明感！透明感的髮色就像開了髮的磨皮濾鏡，減掉俗氣感，仙度馬上提升，常見的可可棕、奶茶棕，揉入了ㄧ些冷調的感覺就不會這麼膩。柔和的透明感髮，看起來超輕盈，夏日就是要如此清爽溫柔！

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彩妝：誰擦誰溫柔的奶茶色

就算沒有本田翼的顏值，但掌握妝容的精隨，大家都可以畫出讓人看了會心動的仙女妝。淡色女子奶茶妝看起來暖暖的又溫柔，以暖調的駝色為主體，將重點強調於腮紅、唇色，淡淡的襯托溫柔的五官。

不過多強調眼部的色彩，轉而利用較深的褐色自然強調眼部的輪廓，看起來眼睛比較深邃，卻不會強勢。要畫出可愛小狗眼還有一大重點，眼線及睫毛膏要盡量選擇棕色系，因為可以削減黑色給人的強勢感。

生活：營造淡色女子的風格技巧

要讓淡色女子的精神發揮到極致，可不能只注重服裝穿搭，個人的IG版面也要顧及！在這個人人注重社群形象的時代，想要讓你的版面看起來風格統一，呈現淡色女子的感覺，就掌握顏色精簡的原則，以棕、米色為主要色調，這樣照片們排起來就特別賞心悅目，默默為你的帳號多了很多粉絲！

跟上淡色女子風，變成溫柔小姊姊

想要為自己注入一些溫柔的元素，又想同步日本的最熱門流行，在香港就可以把自己打造成 #淡色女子！

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