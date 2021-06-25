小麥膚色、短腿女生必看！嬌小Jenn Im的5招顯白顯高穿搭術

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韓籍美國部落客 Jenn Im，一直都是許多亞洲女孩心中的穿搭榜樣。膚色跟我們一樣偏黃的 Jenn，加上不到 160 公分的身高，不僅用穿搭拉長身材比例，同時也透過配色等方式讓膚色看起來更加白皙透亮。本篇就來為大家整理 Jenn Im 的 5 招顯白加顯高穿搭術，跟著她穿你也能擁有超模般的大長腿！

懂穿搭就有好身材比例！只需要幾種單品就能輕鬆仿照 Jenn Im的顯白顯高穿搭術！（點圖放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語：

以上就是韓裔部落客 Jenn Im 的顯白顯高穿搭 5 妙招啦！是不是非常簡單呢？編輯個人真的超喜歡 Jenn 的穿搭，既有存在感又不會太過浮誇，很推薦給身材跟她一樣迷你的女生們作為穿搭典範！

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原文：小麥膚色、身材嬌小該怎麼穿？偷師 155 cm 部落客「Jenn Im」顯白、顯高穿搭術！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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