小麥膚色、短腿女生必看！嬌小Jenn Im的5招顯白顯高穿搭術

韓籍美國部落客 Jenn Im，一直都是許多亞洲女孩心中的穿搭榜樣。膚色跟我們一樣偏黃的 Jenn，加上不到 160 公分的身高，不僅用穿搭拉長身材比例，同時也透過配色等方式讓膚色看起來更加白皙透亮。本篇就來為大家整理 Jenn Im 的 5 招顯白加顯高穿搭術，跟著她穿你也能擁有超模般的大長腿！