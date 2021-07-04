CHANEL鏈條銀包經典不敗　DIOR性價比高　10款值得投資名牌鏈條包

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-07-04 18:00

【名牌手袋／名牌銀包／Wallet On Chain／WOC】WOC是幾乎每個名牌都會推出的小皮具。所謂WOC，其實是Wallet On Chain的縮寫，顧名思義就是附有鍊條帶設計的銀包，裡面有紙幣夾層、卡位、硬幣格等，是結合手袋與銀包於一身的多功能小手袋，只要揹上它出街就可，不用再額外帶上銀包，十分輕巧方便。

名牌Wallet On Chain（WOC）成為許多大牌必推的款式，價格方面也會比一般手袋較為親民。(luxstina＠ig)

Wallet On Chain（WOC）大多都是名牌手袋的經典或熱門款的變奏版，外型吸引力不用懷疑，而尺寸就跟一個手拿包差不多，體積小但容量卻很不錯，放進手機、唇膏也沒問題。有些WOC款式更內附可拆出來單獨使用的拉鍊小袋子、卡片套等，令抵用及實用度加倍提高。WOC一般都附有可拆式的長鏈條，可以單肩、斜揹、手拿等多種用法，小巧便攜的袋身，尤其適合春夏季節便用！在迷你袋風潮盛行之下，也讓WOC成為許多大牌必推的款式。

Dior Oblique提花Wallet On Chain（WOC）的價錢更易入手，吸睛度不輸傳統手袋款！(_shoppia@IG)

Wallet On Chain（WOC）屬於小皮具類別，所以價格方面也會比一般手袋款較為親民。例如是近年火到不行的Dior Oblique提花，同樣是鍊條長方型設計的MEDIUM DIORDOUBLE BAG價錢為HK$28,500，不過款式差不多的WOC就只要HK$10,400，令希望入手大牌手袋的小資女更易負擔得到。而CHANEL的經典鏈條包更是加價的常客，在對上次加價的升幅為22%，是加價幅度最高的一款，及早投資一個絕對是早買早享受！

▼▼▼【按圖看】以下給大家整理了CHANEL、DIOR、Louis Vuitton等大牌最值得入手的Wallet On Chain（WOC），比原來手袋約一半的價錢，就可擁有相若的享受！▼▼▼

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