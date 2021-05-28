名牌卡片套10大推介　實用度不輸銀包　DIOR一物二用更可變手袋？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-28 08:00

【名牌卡片套】時興迷你手袋，不少女生為跟上潮流將銀包愈換愈細，務求擠進狹窄容量細的手袋之中。若認為銀包又厚又重，不妨換上一些容量實用的卡片套，一樣可直接取代傳統銀包。

【名牌卡片套】時興迷你手袋，不妨換上一些大容量的卡片套，直接取代傳統銀包。(laurinda_ho@Instagram)

名牌卡片套輕巧不失容量 設計精美實用度高

LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、SAINT LAURENT等奢侈品牌均設有卡片套款式，比起銀包價格更加親民，為不少女生的名牌入門之選。別以為小巧精緻的外形「好睇唔好用」，追求實用性的女生，大可選擇拉鏈與開合式等容量較大的卡片套款式，一樣能放下證件、信用卡、紙幣、硬幣，甚至是平日的購物單據，與傳統銀包功能相約，但在價錢與尺寸上完勝，更是愛用小手袋的女生的必備之選。

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DIOR哪款卡片套可配合肩帶「變身」小手袋？

DIOR SADDLE卡片套成為近年大熱，淨色以外，紅色、灰色和藍色Dior Oblique提花款式極受歡迎，設計靈感來自於品牌經典馬鞍包，翻蓋同樣設有「D」形馬蹬磁扣，猶如手袋的縮小版本，加上帆布材質耐用襟污糟，追求不易過時款式的女生大可考慮。另外亦推介DIOR CARO可拆卸卡片套，雖然比起SADDLE款昂貴，但卡片套可配搭DIOR的肩帶和微型肩帶，以斜揹或掛於頸上方式當作小手袋，一物二用，CP值甚高。

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