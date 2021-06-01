日本女生熱捧ZARA 5款平價手袋　6百以下入手BV、Chloé名牌替代版

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-01 18:09

【ZARA／MANGO／手袋】ZARA基乎是女生們行街必去的買衫好地方，除了時尚又性價比高的服裝，每季最新推出的手袋系列，也是不容錯過的焦點，平均數百元就能買到媲美大牌設計感的手袋，不論是上班或是日常休閒打扮，一揹上身就替全身的造型加分！快鎖定以下日本女生們IG上人氣高企的5款ZARA春夏季平價手袋，跟著進入手準不會錯！

ZARA春夏手袋系列中，有一款被譽為是Chloé Woody Tote Bag平價替代版被日本女生大推！(trendenvy@IG)

今年Chloé Woody Tote Bag一推出旋即成為爆款，在社交平台不斷被洗板，火紅程度一直有增無減，成為年度必入的矚目袋款。帆布質料輕巧，方正立體的tote bag外形實用好裝，袋面上配上兩行皮革車線及Chloé Logo飾邊，設計簡單俐落，充滿文藝小清新味道，難怪一推出就即被瘋搶！

Chloé Woody Tote Bag一共有3個尺寸選擇，價錢為$6,400-$8,400。(nb.mrt@IG)

ZARA春夏手袋必買BV、Chloé名牌替代版

在ZARA春夏季手袋系列，亦推出一款充滿Chloé Woody Tote Bag的帆布包，在外觀設計上可說是有8成相似，ZARA標語迷你帆布托特包一共有米白色和卡其綠兩種顏色選擇，同樣採用輕巧的帆布製造，頂部提帶配 LIVELINESS標語，另附可拆式斜背帶，實用程度比Chloé更高，簡約清新的風格令人討喜，可說是神還原了Chloé Woody Tote Bag。

ZARA標語迷你帆袋神似Chloé，深受日本女生追捧。(luuu2225@IG)

Chloé Small Woody Tote Bag價錢為$ 6,400，而ZARA標語迷你帆布托特包則只要$ 259，親民的價錢更適合預算不多的小資女入手，難怪被譽為是Chloé Woody Tote Bag平價替代款，也是令日本女生瘋搶的 ZARA 平價手袋之一！此外，ZARA的絎縫編織真皮單肩包亦甚有Bottega Veneta經典織皮格紋的影子，百搭優雅，卻是5百多元就買到，性價比高！

BV PADDED CASSETTE 價錢為$24,800，ZARA就有神似的平價替代版，更是以真皮製造。(BV)

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MANGO最新10款平價手袋推介

除了ZARA以外，鍾情歐美風格又追求性價比的女生，又怎能不提MANGO？MANGO的手袋設計簡約大方，即使是數百元的價錢，但品質絕不損禮。MANGO最新推出的手袋顏色選擇眾多，充滿春夏色彩，更有潮流大熱的編織水桶袋、腋下袋等，同樣不容錯過！

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