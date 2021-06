名牌手袋｜CHANEL、DIOR傳聞7月加價？10款經典手袋趁早入手

撰文: 程佩敏 最後更新日期: 2021-06-30 08:00

【名牌手袋/CHANEL/DIOR/加價】許多奢侈品牌每年都會進行季節性價格調整,繼PRADA和BURBERRY在6月初宣布加價,近日網上亦有傳聞指CHANEL及DIOR將於7月加價,建議已看中心儀手袋卻遲遲未入手的女生趕緊行動,否則可能隨時「捱貴袋」!

【CHANEL、DIOR傳聞加價】鍾情大手袋的女生可選擇CHANEL 19,為老佛爺Karl Lagerfeld與Virginie Viard共同合作的最後一個系列手袋。(hannah_quinlivan@Instagram)

CHANEL每次傳出加價消息都吸引大量CHANEL迷到專門店排隊搶購,而回顧去年就曾兩度加價,加幅為5%至10%,而今年初亦已將價格上調,包括多款經典款式。有網上傳聞指CHANEL將在7月再度加價,雖然傳聞中未有提及預計會加價的手袋款式,不過及早入手經典手袋,也絕不會「輸」,更是早買早享受。

其中,CHANEL Classic Wallet on Chain是值得盡早購入的款式,不但承接近年流行的迷你手袋熱潮,既是小手袋又是銀包的設計受到不少女生的寵愛,而比起CHANEL其他手袋款式,價格更實惠,適合當作入門之款,而在上次加價中,Classic Wallet on Chain漲幅為22%,是加價幅度最高的一款。而鍾情大手袋的女生,除了CHANEL 19以外,也可選擇Maxi Flap Bag With Handle,梯型輪廓下搭配小手柄優雅高貴,同時容量大,適合用作返工袋。

▼▼▼【按圖看】CHANEL 5款必買經典手袋推介,CHANEL 19為老佛爺Karl Lagerfeld與Virginie Viard共同合作的最後一個系列手袋,估計加價機會大?▼▼▼

【CHANEL、DIOR傳聞加價】DIOR早於今年2月將價格上調,近日又再傳出加價消息。(angelababyct@Instagram)

DIOR早於今年2月將價格上調,包括Lady Dior、Bobby Bag以及Saddle等大熱手袋款式,而是次亦有傳指DIOR 並亦在7月份再次加價,無論傳聞是否屬實,入手經典手袋款就永遠不會出錯。若平日愛好女性化打扮的女生,購入Lady Dior就最適合不過,方正形狀配合經典Cannage藤格紋圖案縫線,高貴奢華;但若然是走中性路線的女生,可選擇Bobby Bag以及30 Montaigne等款式,小牛皮材質飾有「CD」扣環和「30 MONTAIGNE」標誌,設計極簡亦具辨識度,款式百搭易襯,為休閒造型大加分。

▼▼▼【按圖看】DIOR 5款必買經典手袋推介,DIOR Book Tote穩佔IT Bag榜首,實用又時尚,及早入手以免加價「捱貴袋」!▼▼▼

