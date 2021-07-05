CHANEL手袋加價新價錢出爐　「袋王」衝破6萬　哪些袋款成保值王?

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-05 19:25

【CHANEL／CHANEL手袋／加價／名牌手袋】CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，CHANEL經典手袋款如過往一樣難逃加價命運，其中以CHANEL Classic Flap Bag加幅最高，漲價後突破6萬元，超出粉絲們的預期。

【CHANEL／CHANEL手袋／加價／名牌手袋】CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整，經典手袋款如過往一樣難逃加價命運。(mrs.miyagi_au@Instagram)

CHANEL 2021年兩度加價 6款經典手袋包括在內

CHANEL於7月1日已將官方網站的價格更新，是次價格調整當中，多款經典款式加幅為10%至15%，包括一向人氣極高的BOY CHANEL、Classic Flap Bag等。

CHANEL上次加價中漲幅最高的Classic Wallet on Chain由HK$20,500加至HK$22,700；至於，是次加幅最大的為Classic Flap Bag。Classic Flap Bag為CHANEL經典手袋Reissue 2.55的改良版，菱格壓紋配合雙C金屬扣及金屬鏈帶設計優雅而長青，故每次都會被列入加價袋款中，是次CHANEL Classic Flap Bag則由HK$52,800加至HK$61,100，加價8千多元，突破6萬價位！但因漲幅太高的關係，部份女生都在網絡上紛紛表示要考慮「轉會」，改投Hermès懷抱，不過亦見有不少CHANEL忠粉，仍然表示會誓死追隨。

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CHANEL Classic Flap Bag成「袋王」 CHANEL入門級10款小皮具推介

CHANEL每次季節價格調整， Classic Flap Bag、Classic Wallet on Chain等多款經典袋款都難逃一劫，意味這些款每年的價格都在上升，有預算又想購入保值手袋的女生，絕對值得投資經典款CHANEL。而沒太大預算的小資女，也可考慮先從CHANEL一些小皮具入手，如CHANEL Vanity with Chain、CHANEL Flap card holder with chain等款式，除本身手袋所設計的用途，亦可當成小手袋使用。比起CHANEL手袋，能以更低價格就能入手，適合作為女生們輕便上街袋款。

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