CHANEL手袋加價新價錢出爐　「袋王」衝破6萬　哪些袋款成保值王?

【CHANEL/CHANEL手袋/加價/名牌手袋】CHANEL已於7月1日進行本年度第二次季節價格調整,CHANEL經典手袋款如過往一樣難逃加價命運,其中以CHANEL Classic Flap Bag加幅最高,漲價後突破6萬元,超出粉絲們的預期。

CHANEL 2021年兩度加價 6款經典手袋包括在內

CHANEL於7月1日已將官方網站的價格更新,是次價格調整當中,多款經典款式加幅為10%至15%,包括一向人氣極高的BOY CHANEL、Classic Flap Bag等。

CHANEL上次加價中漲幅最高的Classic Wallet on Chain由HK$20,500加至HK$22,700;至於,是次加幅最大的為Classic Flap Bag。Classic Flap Bag為CHANEL經典手袋Reissue 2.55的改良版,菱格壓紋配合雙C金屬扣及金屬鏈帶設計優雅而長青,故每次都會被列入加價袋款中,是次CHANEL Classic Flap Bag則由HK$52,800加至HK$61,100,加價8千多元,突破6萬價位!但因漲幅太高的關係,部份女生都在網絡上紛紛表示要考慮「轉會」,改投Hermès懷抱,不過亦見有不少CHANEL忠粉,仍然表示會誓死追隨。

CHANEL Classic Flap Bag成「袋王」 CHANEL入門級10款小皮具推介

CHANEL每次季節價格調整, Classic Flap Bag、Classic Wallet on Chain等多款經典袋款都難逃一劫,意味這些款每年的價格都在上升,有預算又想購入保值手袋的女生,絕對值得投資經典款CHANEL。而沒太大預算的小資女,也可考慮先從CHANEL一些小皮具入手,如CHANEL Vanity with Chain、CHANEL Flap card holder with chain等款式,除本身手袋所設計的用途,亦可當成小手袋使用。比起CHANEL手袋,能以更低價格就能入手,適合作為女生們輕便上街袋款。

