美妝｜碎粉定妝4大貼士減少細紋　台灣@cosme 人氣碎粉10大排行榜

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-06 19:00

美妝品推介｜臉部容易出油浮粉，尤其天氣悶熱，本身皮膚容易泛紅，溶妝情況更嚴重，化妝需要碎粉幫忙定妝，打造控油持久妝感，不妨參考台灣@cosme「10大碎粉排行榜」，排榜首產品獲用家評價控油不乾燥。 至於碎粉正確使用的4個貼士，可加強定妝效果，減少細紋出現。

【碎粉｜定妝｜@cosme】化妝時絕對需要碎粉幫忙定妝，打造控油持久妝感，不妨參考台灣@cosme「10大碎粉排行榜」。(3ce_official@Instagram)

台灣@cosme 10大碎粉排行 多款人氣碎粉上榜

化妝過程忽略定妝，這步驟做不好，臉部容易泛油，妝效亦不持久，碎粉是化妝必備，選得對用得好，底妝會持久貼服，維持清爽，甚至帶有柔膚之效。

台灣@cosme公布「10大碎粉排行榜」，不少人氣碎粉上榜，包括向來好評滿滿的innisfree控油礦物質散粉，用家指碎粉做到乾爽控油效果，適合用於補妝、瀏海吸油；而另一人氣產品Laura Mercier柔光透明蜜粉則排名第2位，用家評價自然服貼，保留本身底妝的光澤感。

▼▼▼按圖看台灣@cosme「10大碎粉排行榜」，第一名控油不乾燥兼打造柔霧妝感？▼▼▼

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碎粉使用小貼士：搭配定妝噴霧效果更佳

碎粉如何正確使用？首要要注意碎粉份量，拿取過多份量隨時會造成「粉樣」、妝容不貼服，亦有機會變乾，令細紋浮現。化妝新手可選擇較易控制拿取份量的碎粉掃，沾上碎粉後輕拍以拍走多餘粉末即可上妝，令妝容更透薄。另外，可於使用碎粉前後，噴上定妝噴霧，加強定妝效果。

▼▼▼按圖看4個碎粉使用小貼士，局部使用效果更佳？▼▼▼

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