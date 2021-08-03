輕熟女3大逆齡穿搭技巧　減齡恤衫裙、簡約小飾品營造年輕親切感

進入熟齡後，到底要怎麼穿才好看？KEVIN老師在《女人我最大》的節目中，分享了3個可以穿出氣質、氣勢且不老氣的小技巧，還不速速把這些撇步學起來！



誰說女人踏入中年就不能把打扮得美美的？掌握以下3個逆齡穿搭術，熟齡女也能重拾年輕風采！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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白色單品清新又年輕

「白色」就是所有年齡層的百搭色！KEVIN老師建議大家，到了夏天，白色就是最基本的配色款式，能夠為整個人塑造出「視覺降溫」的清新氣質，可以入手具有緹花設計的襯衫裙，設計上可以挑選有落肩蓬蓬袖的款式，輕鬆擋住掰掰袖，搭配腰身處直線版型，就能一次修飾大腰圍、大臀部！

馬卡龍色外套散發溫柔感

KEVIN老師也提到，在去年、前年曾流行過的馬卡龍色西裝外套，在今年夏天依舊可以拿出來穿，但穿法要改成「披」在身上，不論裡面是內搭T恤、洋裝、背心都可以，披上去後，整個人的感覺就是不一樣，而且，粉嫩嫩的色系也會幫你製造出和平常不同的溫柔氣質。

大珠寶飾品OUT，簡約飾品才逆齡

放下飾品櫃中的大飾品，KEVIN老師提醒，大的飾品，就比較會有很強烈的氣勢感，也就會看起來比較有年紀，沒有挑好的話，還會有很貴氣的感覺，也就容易讓人對你產生距離感，選擇「簡化飾品」，改配戴些精緻、小巧、簡約設計的款式，當作小亮點會更具有年輕感喔！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】