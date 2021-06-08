Jennie顯瘦顯高顯性感穿搭　人間Chanel的3大秘訣一文解構

早前被爆為新任 GD 嫂的 Jennie 一直都擁有出眾的穿搭品味，即便是平價品牌，Jennie 也能運用小技巧散發高端精緻感，加上 Jennie 非常懂得展現自己的身材優勢，就讓我們來看看到底是哪一些吧！

Dappei 結語：

了解到這三點後除了羨慕 Jennie 能集優點於一身之外，也可以好好審視自己擁有的優點，其實我們也不用跟明星這麼嚴苛的標準比較，一般人就跟自己比就好，如果你的上半身就是比自己的下半身好看，那就展現上半身就好，反之亦然，不一定要跟明星比而覺得「要達到那樣才可以」，進而對自己沒自信，因為每個人的美都不盡相同的。