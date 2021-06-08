Jennie顯瘦顯高顯性感穿搭　人間Chanel的3大秘訣一文解構

穿搭筆記
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早前被爆為新任 GD 嫂的 Jennie 一直都擁有出眾的穿搭品味，即便是平價品牌，Jennie 也能運用小技巧散發高端精緻感，加上 Jennie 非常懂得展現自己的身材優勢，就讓我們來看看到底是哪一些吧！

參考「人間Chanel」Jennie的穿搭技巧，在夏天看起來更甜、更辣、更Sexy也很容易▼▼▼

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Dappei 結語：

了解到這三點後除了羨慕 Jennie 能集優點於一身之外，也可以好好審視自己擁有的優點，其實我們也不用跟明星這麼嚴苛的標準比較，一般人就跟自己比就好，如果你的上半身就是比自己的下半身好看，那就展現上半身就好，反之亦然，不一定要跟明星比而覺得「要達到那樣才可以」，進而對自己沒自信，因為每個人的美都不盡相同的。

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原文：又甜又辣超級撩人！解析「人間香奈兒」Jennie 的穿搭技巧，夏天穿搭顯高、顯瘦、顯性感一次搞定！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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