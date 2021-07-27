周秀娜名牌手袋珍藏大愛CELINE、BVLGARI　小眾人氣款$3XXX入手

【小諧星／周秀娜／名牌手袋】人氣組合MIRROR成員Edan呂爵安邀請周秀娜（Chrissie）擔任新歌《小諧星》MV女主角，其中一幕，周秀娜更以低胸婚紗造型驚喜亮相。

近年，周秀娜收起性感，一步一步轉變成知性的實力演員形象，更不時在社交平台大曬名牌手袋珍藏，除了CELINE、BVLGARI等奢侈品牌以外，就連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的摯愛。



【周秀娜／名牌手袋】周秀娜不時在社交平台大曬手袋珍藏，大愛CELINE、BVLGARI等奢侈品牌以外，就連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的摯愛。(chrissienana@Instagram)

周秀娜15款名牌手袋公開 大愛CELINE、BVLGARI

時興迷你手袋，不過周秀娜傾向實用型，愛好能夠應付用日常外出所需的手袋款式，腋下袋、斜揹袋以及背包都常見於她的穿搭造型之中，包括CELINE、BVLGARI、CHANEL、Valentino Garavani，單單是CELINE，周秀娜就已擁有4個Triomphe系列手袋。除了復古感滿滿的Triomphe經典帆布顏色，就連米白色帆布Ava Bag亦有入手，有利於配襯淺色造型時增加統一性，亦能低調展現奢華感覺。除了萬元級的名牌手袋，一些價錢親民的入門款亦得周秀娜歡心，好像Marc Jacobs的Hot Shot Camera Bag 也是她的心水之選，價格相宜，時尚力一樣十足！

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Apede Mod主打高實用與獨特設計 親民價值得小資女參考

周秀娜亦愛選擇一些輪廓特別的手袋款式，減少撞袋機會，如Nico Giani Tunilla Leather Top Handle Bag，圓箱形加上鮮黃色設計，感覺俏皮活潑；另外，周秀娜亦購入2款紐約小眾品牌Apede Mod的兩款人氣手袋：Knotty Bun和Froggy Bag。

周秀娜亦愛獨特設計的小眾手袋，價錢更為親民又不怕撞款。(chrissienana@Instagram)

Apede Mod以高實用度以及獨特設計而聞名，如Knotty Bun主打扭結手柄設計，為沉悶造型作點綴；Froggy Bag則為現時極度流行的腋下袋款，設有多種色調與壓紋牛皮選擇，除了原先設有的皮革肩帶，亦可增購珍珠鏈或金屬鏈帶為手袋款式帶來變化，而周秀娜就入手了金屬鏈帶，增加個人化一面，手袋價格僅約3千元，相信即使預算不多的女生也能負擔得起。

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▼▼▼同場加映｜岑麗香平日更會用上簡約手袋款式點綴造型，除了有名牌手袋Louis Vuitton以外，亦會選擇SANDRO、MICHAEL KORS等中價位品牌手袋，甚至連紐約小眾品牌Apede Mod也是她的心水。按圖看岑麗香10個甜美減齡手袋▼▼▼

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